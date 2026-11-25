Глава Еврокомиссии назвала отказ от атак на энергетику и безопасность в Черном море проверкой серьезности намерений Кремля.

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ЕС перед переговорами призвал Россию к перемирию на зиму / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления:

ЕС ждет от России прекращения ударов по энергетике зимой

Второе условие - безопасный вывоз продовольствия Черным морем

Фон дер Ляйен считает, что Путин не хочет серьезных переговоров

Европейский союз ждет от страны-агрессора России двух конкретных шагов, которые подтвердят ее готовность к переговорам. Речь идет об энергетическом перемирии на время зимы и о безопасной транспортировке продовольствия через Черное море.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге 25 ноября.

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Какие перемирия ЕС предлагает России?

По словам главы Еврокомиссии, первый формат предполагает прекращение атак на энергетическую инфраструктуру в течение зимы. Второй должен обеспечить безопасную транспортировку продовольствия через Черное море.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что такие договоренности имели бы практическое значение и одновременно стали бы важным сигналом для международного сообщества. Они покажут, готов ли Кремль подкреплять свои заявления о переговорах реальными действиями.

"Это будут важные шаги, поскольку они продемонстрируют, что Россия серьезно относится к переговорам", - добавила она.

Почему в ЕС сомневаются в намерениях Путина?

Президент Еврокомиссии также обратила внимание, что Россия продолжает нарушать европейскую архитектуру безопасности. По ее словам, Путин не только выдвигает максималистские требования, но и постоянно добавляет к ним новые.

"К своим максимальным требованиям он еще и выдвигает новые, например, что Финляндия должна выйти из НАТО. Это свидетельствует о том, что Путин не хочет серьезных переговоров, и поэтому поддержка Украины, как описано выше, должна продолжаться", - подытожила фон дер Ляйен.

Сообщения о том, что Москва якобы требовала выхода Финляндии из Альянса, ранее появились в немецком издании Bild. Президент Финляндии Александр Стубб назвал такое утверждение несерьезным и подчеркнул, что страна останется в НАТО.

Кто еще призывал к энергетическому перемирию?

19 ноября лидеры Германии, Франции, Великобритании и Украины призвали Россию согласиться на энергетическое перемирие на весь зимний период. Совместное заявление приняли по итогам встречи коалиции желающих в Берлине.

Через несколько дней США также призвали Украину и Россию прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру и цепочки поставок продовольствия. Отдельно Вашингтон указал на необходимость безопасного и беспрепятственного коммерческого судоходства в Черном море.

Можно ли добиться энергетического перемирия с Россией?

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду предупреждал, что Украина входит в тяжелую зиму без договоренностей о прекращении ударов по энергетике. По его оценке, время для секторального перемирия во многом упущено.

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности скорого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил эксперт.

При этом Чаленко не исключал, что договориться все же удастся, но для этого прежде всего нужна политическая воля Кремля. Одним из возможных посредников он назвал Индию, которая предлагала более широкий формат - не только энергетическое, но и морское перемирие.

"Поэтому, возможно, именно индийское направление в перспективе могло бы сработать", - предположил Чаленко.

Переговоры о мире - новости

Как сообщал Главред, страна-агрессор выдвинула на переговорах новые требования. Россия, по данным СМИ, хочет не только весь Донбасс, но и выхода Финляндии из НАТО. Среди требований также отказ Альянса от военных баз в странах Балтии и федерализация Молдовы.

Европейские страны тем временем ищут собственный канал связи с Кремлем. Стало известно, что советники лидеров Германии, Франции и Великобритании могут отправиться в Москву. Визит предложил помощник Путина Юрий Ушаков, но окончательного решения пока нет.

Немецкие журналисты также оценили ход последних контактов с российской стороной. В NTV пришли к выводу, что россияне имитировали переговоры в Абу-Даби. Издание попыталось объяснить, какими мотивами при этом руководствовался Путин.

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