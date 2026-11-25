Путинист Джигурда выдвинул личную бредовую теорию о том, почему он не умер.

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Путинист Джигурда оказался при смерти / Коллаж Главред, фото Instagram/instadzhigurda

Кратко:

Что сказал Джигурда после операции

Чего он сам ждал от себя

Российский актер-путинист, который родом из Киева, Никита Джигурда, представляющий угрозу национальной безопасности Украины, рассказал, что во время перенесенного инфаркта практически попрощался с жизнью.

65-летний путинист признался, что из-за сильной боли в груди просил ангелов забрать его в другой мир. Теперь он находится под наблюдением врачей после экстренной госпитализации. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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О пережитом приступе Джигурда рассказал в социальных сетях. По словам артиста, особенно тяжелым для него стало 22 ноября. В течение всего дня и вечера он испытывал сильное давление и жжение в грудной клетке.

Джигурда превратился в дряхлого старика / Фото Стархит

"Во время того, как меня пускал в нокдауны инфаркт, мне на протяжении дня и вечера так давило и жгло грудную клетку, что я реально был готов уйти в мир иной и просил ангелов забрать меня", - написал шоумен.

Джигурда также рассказал, что в перерывах между приступами записал духовное обращение, которое назвал Великим Призывом тибетских учителей. По его словам, он повторяет этот текст на протяжении более 30 лет, считая его формулой божественной любви.

"Меня не забрали в мир иной в это полнолуние. Хотя я хотел уйти", - поделился артист.

При этом Джигурда заявил, что не боится смерти и воспринимает произошедшее через собственные эзотерические представления о жизни и перерождении.

"Чему быть - того не миновать. Но вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти... Смерти нет! Есть смена мерности... Мы в матрице. И она мне не нравится!" - бредит путинист.

Как Джигурда оказался в реанимации

О госпитализации артиста стало известно 23 ноября. По его собственным словам, проблемы со здоровьем начались после возвращения из Екатеринбурга. Еще во время поездки у него резко поднялось давление - до 230/110, а затем появилось жжение в груди.

Несмотря на ухудшение самочувствия, Джигурда долго отказывался вызывать скорую помощь. Его супруга, фигуристка Марина Анисина, настояла на госпитализации, когда муж начал задыхаться.

Медики провели обследование и диагностировали у артиста обширный инфаркт передней стенки сердца. По сообщениям СМИ, ему установили стент для восстановления кровотока.

Находясь в реанимации, шоумен записал видеообращение к подписчикам. Он поблагодарил всех, кто выразил беспокойство по поводу его состояния, и объяснил, почему пока не может отвечать на многочисленные звонки.

"Врачи сказали: чудо, что живой", - сообщил Джигурда.

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О персоне: Никита Джигурда Никита Джигурда - советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.

В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.

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