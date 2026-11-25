Кратко:
- Как выглядит Мисс Вселенная 2026
- Что о ней известно и в чем ее особенность
В международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2026" победила представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето.
27-летняя участница вошла в историю соревнования: впервые за все время существования конкурса главную корону получила женщина, у которой есть ребенок.
Финал 75-го конкурса "Мисс Вселенная" состоялся 24 ноября в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. За титул боролись 117 представительниц разных стран и территорий. Победительницу объявили на сцене Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Корону Баррето передала обладательница титула 2025 года Фатима Бош из Мексики. Для новой победительницы этот момент стал особенно символичным: она не только принесла своей стране очередную победу, но и стала первой матерью, получившей титул "Мисс Вселенная".
Дженнифер Баррето: что о ней известно
Дженнифер 27 лет. Она имеет образование в области психологии и клинической социальной работы, работает специалистом по профилактике и социальной поддержке. Кроме того, у нее есть дочь по имени Пенелопа.
В пятерку финалисток также вошли представительницы Филиппин, Новой Зеландии, Венесуэлы и Доминиканской Республики.
Особое внимание в этом году привлекла корона победительницы. Юбилейное украшение под названием The Radiance of an Eternal Legacy изготовлено из белого золота 18 карат и инкрустировано 3150 бриллиантами. Дизайн разработали ювелир Джордж Виттельс и парижский ювелирный дом Maison d’OR.
В конкурсе 2026 года участвовали женщины с разным профессиональным и жизненным опытом. Среди 117 делегаток были десять матерей, 22 обладательницы магистерских степеней и пять женщин с медицинским образованием.
Организаторы также объявили, что следующий, 76-й конкурс "Мисс Вселенная" пройдет в Пуэрто-Рико в 2027 году.
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О конкурсе: Миссис Вселенная
Миссис Вселенная (англ. Mrs. Universe) - международный театрализованный смотр красавиц, организованный как ежегодный конкурс красоты для замужних дам. Организатор конкурса - болгарская компания "Мисис Юнивърс" ЕООД – "Mrs. Universe LTD".
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