Финал 75-го конкурса "Мисс Вселенная" состоялся 24 ноября в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико.

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Стала известно Мисс Вселенная / Коллаж Главред, фото Instagram/ Фото профиля jenniferbarretopr jenniferbarretopr

Кратко:

Как выглядит Мисс Вселенная 2026

Что о ней известно и в чем ее особенность

В международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная - 2026" победила представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето.

27-летняя участница вошла в историю соревнования: впервые за все время существования конкурса главную корону получила женщина, у которой есть ребенок.

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Финал 75-го конкурса "Мисс Вселенная" состоялся 24 ноября в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. За титул боролись 117 представительниц разных стран и территорий. Победительницу объявили на сцене Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Мисс Вселенной стала девушка из Пуэрто Рико / Фото Instagram/jenniferbarretopr

Корону Баррето передала обладательница титула 2025 года Фатима Бош из Мексики. Для новой победительницы этот момент стал особенно символичным: она не только принесла своей стране очередную победу, но и стала первой матерью, получившей титул "Мисс Вселенная".

Дженнифер Баррето: что о ней известно

Дженнифер 27 лет. Она имеет образование в области психологии и клинической социальной работы, работает специалистом по профилактике и социальной поддержке. Кроме того, у нее есть дочь по имени Пенелопа.

В пятерку финалисток также вошли представительницы Филиппин, Новой Зеландии, Венесуэлы и Доминиканской Республики.

Мисс Вселенной стала девушка из Пуэрто Рико / Фото Instagram/jenniferbarretopr

Особое внимание в этом году привлекла корона победительницы. Юбилейное украшение под названием The Radiance of an Eternal Legacy изготовлено из белого золота 18 карат и инкрустировано 3150 бриллиантами. Дизайн разработали ювелир Джордж Виттельс и парижский ювелирный дом Maison d’OR.

В конкурсе 2026 года участвовали женщины с разным профессиональным и жизненным опытом. Среди 117 делегаток были десять матерей, 22 обладательницы магистерских степеней и пять женщин с медицинским образованием.

Мисс Вселенной стала девушка из Пуэрто Рико / Фото Instagram/jenniferbarretopr

Организаторы также объявили, что следующий, 76-й конкурс "Мисс Вселенная" пройдет в Пуэрто-Рико в 2027 году.

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