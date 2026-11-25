Российский удар по городу привёл к гибели человека и повреждению ряда гражданских объектов.

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Россия нанесла удар по Белой Церкви / Коллаж: Главред, фото: ОВА, ГСЧС

Кратко:

РФ атаковала Белую Церковь в Киевской области

В результате удара погиб мужчина 1974 года рождения

Повреждены "Эпицентр", "Новая почта" и другие объекты

Российские войска утром 25 ноября атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате обстрела погиб человек, повреждения получили критически важная инфраструктура и объекты гражданского бизнеса. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

На автостоянке вспыхнул пожар, который уже удалось ликвидировать. Также повреждены два грузовых автомобиля и торговое заведение.

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И. о. городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб написал, что среди поврежденных объектов есть "Эпицентр", "Новая почта" и другие предприятия.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе погиб мужчина 1974 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написали в горсовете.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Жителей, чье имущество пострадало в результате атаки, просят обращаться в полицию по номеру 102 или звонить в Центр оперативного реагирования: 067-310-77-55, 099-310-77-55, 063-310-77-55.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Киев и область - последние новости

Как писал Главред, утром в понедельник, 23 ноября, в Киеве прогремели взрывы. В столице объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке реактивных дронов. По предварительной информации, в Подольском районе обломки упали на нежилое здание без последующего возгорания.

Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Димере Вышгородского района. По данным Тимура Ткаченко, число погибших в Димере возросло до 10, а из-под завалов спасли 79-летнюю женщину. Утром 23 ноября в ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела 11 погибших.

Поисковая операция в Димере продолжалась всю ночь. Вечером спасатели извлекли из-под завалов ребенка - 7-летнего Давида. Мальчик провёл под обломками почти 14 часов, его состояние стабильное.

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