Кратко:
- РФ атаковала Белую Церковь в Киевской области
- В результате удара погиб мужчина 1974 года рождения
- Повреждены "Эпицентр", "Новая почта" и другие объекты
Российские войска утром 25 ноября атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате обстрела погиб человек, повреждения получили критически важная инфраструктура и объекты гражданского бизнеса. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.
На автостоянке вспыхнул пожар, который уже удалось ликвидировать. Также повреждены два грузовых автомобиля и торговое заведение.
И. о. городского головы Белой Церкви Владимир Вовкотруб написал, что среди поврежденных объектов есть "Эпицентр", "Новая почта" и другие предприятия.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе погиб мужчина 1974 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написали в горсовете.
На месте продолжают работать оперативные службы.
Жителей, чье имущество пострадало в результате атаки, просят обращаться в полицию по номеру 102 или звонить в Центр оперативного реагирования: 067-310-77-55, 099-310-77-55, 063-310-77-55.
Атаки РФ на Киев и область - последние новости
Как писал Главред, утром в понедельник, 23 ноября, в Киеве прогремели взрывы. В столице объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке реактивных дронов. По предварительной информации, в Подольском районе обломки упали на нежилое здание без последующего возгорания.
Напомним, утром 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный дом в Димере Вышгородского района. По данным Тимура Ткаченко, число погибших в Димере возросло до 10, а из-под завалов спасли 79-летнюю женщину. Утром 23 ноября в ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела 11 погибших.
Поисковая операция в Димере продолжалась всю ночь. Вечером спасатели извлекли из-под завалов ребенка - 7-летнего Давида. Мальчик провёл под обломками почти 14 часов, его состояние стабильное.
Читайте также:
- Путин пригрозил Украине "неизбежным ответом" и начал пугать ЕС "проблемами"
- РФ подготовила 40 ракет для нового удара по Украине - какие города находятся под угрозой
- Дрон попал в маршрутный автобус в Харьковской области: один погибший и семеро раненых
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред