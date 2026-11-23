Спасатели расчищали завалы всю ночь, а 23 ноября в Киевской области объявили День траура по погибшим.

https://glavred.info/war/kilkist-zhertv-udaru-po-dimeru-zrosla-do-10-zhivoyu-vryatuvali-79-richnu-zhinku-10814489.html Ссылка скопирована

Число жертв удара по Дымеру возросло до 10 / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевской области

Что произошло:

В Дымере число погибших возросло до 10 человек

Из-под завалов живой извлекли 79-летнюю женщину

23 ноября в Киевской области объявлен День траура

Число погибших в результате удара армии страны-агрессора РФ по пятиэтажному дому в Дымере в Киевской области возросло до 10. В то же время спасателям удалось извлечь из-под завалов живой 79-летнюю женщину, ее госпитализировали. Об этом сообщил начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

"К сожалению, число жертв в Дымере возросло. Спасатели извлекли тело еще одной женщины. Число погибших составляет десять человек. Искренние соболезнования родным и близким всех, чьи жизни унесли российские террористы", - написал он в 05:51.

видео дня

По словам Ткаченко, поисково-спасательная операция на месте удара продолжается.

Как прошла ночь в Дымере

Сообщения о новых погибших поступали в течение всей ночи. Около 23:05, как сообщила ГСЧС Украины в Telegram, спасатели извлекли тело шестого погибшего.

Впоследствии Ткаченко писал о седьмой, восьмой и девятой жертве атаки. Каждое такое сообщение он сопровождал словами соболезнования родным погибших.

"За каждой такой новостью - человеческая жизнь, семья и невосполнимая боль", - подчеркнул глава Киевской ОГА.

Между этими сообщениями появилась и хорошая новость: из-под завалов спасли 79-летнюю женщину.

"Её госпитализировали. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь", - отметил Ткаченко.

Спасатели передают пострадавшего человека медикам в Дымере / фото: ГСЧС Киевской области

Что известно об ударе по Дымеру

Российский дрон попал в жилой дом в Дымере Вышгородского района в ночь на 22 ноября. В результате удара разрушены квартиры с первого по пятый этаж, поврежден также расположенный рядом детский сад.

Вечером 22 ноября спасатели извлекли из-под завалов живым семилетнего мальчика Давида, который провёл под обломками почти 14 часов. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что дом атаковал российский "шахед", а к спасательным работам привлекли более 130 человек.

Глава государства подчеркнул, что работать на месте удара мешают постоянные воздушные тревоги.

"Вести спасательные работы сложно из-за постоянных новых воздушных тревог, новой угрозы. Операция в Дымере будет продолжаться, пока не будет установлена вся информация по каждой фамилии", - написал Зеленский.

23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки 22 ноября.

Как Россия меняет тактику ударов по Украине: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду обратил внимание, что враг ищет слабые места украинской противовоздушной обороны и под них перестраивает свои атаки.

"Поэтому россияне начали применять другую тактику. В частности, они используют ракеты с кассетными боевыми частями, чтобы атаковать не защищенные сооружения с автотрансформаторами, а открытые распределительные устройства", - пояснил эксперт.

В то же время начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии ТСН объяснял, что оккупанты растягивают украинскую ПВО, запуская "шахеды" не одновременно, а постепенно.

"Они стараются запускать их не сразу, массово, чтобы они не шли волной. Таким образом, они один за другим, цепочкой, так сказать, идут", - отметил Игнат.

По его словам, такая тактика существенно затрудняет работу защитников неба.

"Это все очень сложно делать в условиях противовоздушного боя", - добавил пресс-секретарь.

Удары по Киевской области - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 ноября российские дроны атаковали Киевскую область. Тогда дрон попал в многоэтажку в Вышгородском районе, среди пострадавших был подросток. Под завалами дома начали искать людей.

В тот же день оккупанты нанесли удар по Вишневому в Бучанском районе. Россияне атаковали торговый центр реактивным дроном. По предварительным данным, один человек погиб, ещё трое получили ранения.

После атаки президент Украины высказался о действиях врага. Владимир Зеленский раскрыл новую тактику ударов РФ, направленную на сети и линии электропередач. По его словам, под угрозой, в частности, Одесская и Днепровская области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред