В результате нападения трое сотрудников газовой службы получили ранения.

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Нападение на Днепропетровскую область 22 ноября / Коллаж: Главред, фото: скриншот,

naftogaz.com

Что известно:

Россияне нанесли авиаудар по участку газовой службы в Днепропетровской области

Один сотрудник "Нафтогаза" получил ранение, ещё двое - контузии

В Запорожской области россияне атаковали две АЗС "Укрнафты"

В воскресенье, 22 ноября, российские войска нанесли авиаудар по участку газовой службы в Днепропетровской области.

В результате атаки пострадали трое сотрудников Группы "Нафтогаз". Об этом сообщил и.о. председателя правления группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

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По его словам, один сотрудник получил ранение и находится в больнице. Еще двое его коллег получили контузии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Это не случайность, а систематическая охота на газовиков. Россия целенаправленно наносит удары по людям, которые ежедневно обеспечивают газом и теплом прифронтовые населенные пункты", - подчеркнул Федоренко.

Кроме того, в этот день россияне атаковали две автозаправочные станции "Укрнафты" в Запорожской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

КАБ / Инфографика: Главред

Выдержит ли энергосистема новые удары РФ этой зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду объяснил, почему в этом году россияне начали массированные удары по энергетике раньше, чем обычно.

"Сейчас, учитывая, что осень очень теплая и ожидается теплая зима, они начали раньше. Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным „Шахедам", поэтому им нужно начать раньше", - отметил эксперт.

В то же время, по оценке Прокипа, в Москве до сих пор рассчитывают сломать украинскую энергосистему этой зимой.

"В то же время в Кремле снова верят в то, что вот-вот смогут нас просто „погасить" и дожать", - подчеркнул специалист.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии УНИАН обратил внимание, что волны усиленных атак имеют определенную периодичность, и энергосистема пока выдерживает этот темп.

"Волны атак повышенной интенсивности, как сегодня, происходят примерно раз в три недели. Мы вполне выдерживаем этот темп", - отметил он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Атаки РФ на энергетику - последние новости

Главред писал, что Одесса и пригороды остаются без света, воды и тепла после атак армии страны-агрессора РФ, ситуация резко ухудшилась с 21 ноября. Город и область более суток подвергались ударам по энергетической инфраструктуре, из-за чего остановлен электротранспорт, а школы переходят на дистанционное обучение.

Напомним, 20 ноября после массированной атаки РФ Киев и еще 10 областей остались без света. Наиболее сложной тогда в "Укрэнерго" назвали ситуацию в Одессе и окрестностях. Из-за повторных ударов по восстановленным объектам часть Кроме того, в Одесской области атаки на энергетику продолжались более суток. В Минэнерго заявили, что РФ целенаправленно наносит удары по уже восстановленным энергообъектам Одесской области. После восстановления электроснабжения энергетики советовали не оставлять включенной мощную технику из-за возможных скачков напряжения.

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