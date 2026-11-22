Взрыв российского беспилотника унес жизнь ребенка в приграничной общине Сумской области.

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14-летний подросток погиб в результате взрыва вражеского дрона в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Сумской области в результате взрыва вражеского дрона погиб 14-летний подросток

Трагедия произошла утром в Новослободской общине

Местных жителей призывают не приближаться к неизвестным предметам

В Сумской области в результате взрыва российского дрона погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла утром 22 ноября в Новослободской общине. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По предварительной информации, двое местных жителей наткнулись на вражеский беспилотник, который взорвался.

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"От полученных тяжелых травм подросток скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика", - сообщил Григоров.

Глава ОВА подчеркнул, что угроза со стороны взрывоопасных предметов остается чрезвычайно высокой, особенно в приграничных общинах.

Жителей призывают не приближаться к неизвестным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться их переносить.

"Это могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, вражеские дроны и другие взрывоопасные предметы. Обязательно объясняйте эти правила детям", - отмечают в ОГА.

В случае обнаружения подозрительного объекта необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям по номеру 101 или полиции по номеру 102.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему "Шахеды" остаются угрозой для украинских городов: мнение эксперта

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия существенно нарастила использование ударных беспилотников. По его словам, эффективность малой ПВО возросла после того, как изменили подход к оценке работы подразделений.

"Если раньше ты получал результат, когда сбивал "Шахед", и ничего не получал, если не сбивал, то потом начали учитывать разницу между тем, сколько целей вошло в зону ответственности и сколько из нее вышло. Если что-то вышло из твоей зоны - ты проиграл. И ситуация сразу существенно изменилась", - пояснил эксперт.

По словам Криволапа, в феврале Украина смогла повысить эффективность уничтожения обычных "Шахедов" примерно с 50–55% до 85–90%. В то же время впоследствии Россия начала применять реактивные "Шахеды", которые сложнее перехватывать.

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что в ночь на 22 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Вышгородском районе поврежден пятиэтажный жилой дом. Известно о двух погибших, 4 человека пострадали, среди них подросток.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 22 ноября, российские ударные беспилотники дважды поразили объекты на территории Украины. Один дрон поразил частное предприятие в Полтавской области, другой - Киевский район Харькова, где после удара возник пожар.

Напомним, в ночь на 21 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области. Поврежден участок дороги государственного значения, проезд по дамбе пока невозможен - водителей направили в объезд через Чугуев.

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