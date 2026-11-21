Американский лидер отметил, что среди республиканцев есть несколько перспективных политиков.

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Преемником Дональда Трампа может стать Марко Рубио / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, flickr.com

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Преемником Трампа может стать вице-президент Джей Ди Вэнс

На пост также рассматривается госсекретарь Марко Рубио

Президент США Дональд Трамп обозначил вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио как потенциальных претендентов на выдвижение от Республиканской партии на выборах главы государства в 2028 году.

Американский лидер отметил, что среди республиканцев есть несколько перспективных политиков, способных побороться за президентское кресло, сообщает Fox News.

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"Очевидно, Джей Ди - вице-президент. Марко также входит в число главных претендентов. Они оба фантастически работают, оба очень, очень популярны", - заявил Трамп.

При этом президент подчеркнул, что список возможных кандидатов не ограничивается двумя названными политиками и в дальнейшем могут появиться неожиданные претенденты.

"Но могут быть и сюрпризы. У нас есть очень способные люди", - добавил президент США.

/ Инфографика Главред

Сенаторы США выступили против решения Трампа: в чем претензии

Семь представителей обеих ведущих партий в американском Сенате раскритиковали решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива. Законодатели считают, что такой шаг противоречит действующим нормам законодательства США.

Сенаторы потребовали от президента пересмотреть принятое решение и отменить разрешение на поставки топлива из России.

Ранее сообщалось о том, что Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского. Глава Белого дома набрался наглости посоветовать украинцам избрать нового президента, фактически вмешавшись во внутренние политические процессы Украины.

Как ранее сообщал Главред, Конгресс может отстранить президента США. На фоне подготовки США к промежуточным выборам все острее встает вопрос о политическом будущем Дональда Трампа.

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