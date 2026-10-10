Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

Глава Белого дома набрался наглости посоветовать украинцам избрать нового президента, фактически вмешавшись во внутренние политические процессы Украины.

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Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп обвинил Зеленского в нежелании положить конец войне

Глава Белого дома посоветовать украинцам избрать нового президента

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании положить конец войне с Россией.

"Зеленский хочет создавать проблемы для мира. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", – заявил Трамп журналистам.

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По мнению главы Белого дома, Зеленский якобы уже много раз мог завершить войну. При этом каких-либо подробностей Трамп не привел.

"Зеленский мог бы урегулировать эту войну много-много раз. Он решает этого не делать", - сказал он.

Также Трамп набрался наглости посоветовать украинцам избрать нового президента, фактически вмешавшись во внутренние политические процессы Украины.

"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения. Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений", – заключил Трамп.

Сговор Трампа с Путиным: что говорят в ЕС

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены в понедельник, 12 октября, одобрить крупнейший с начала войны пакет санкций против России. Об этом сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас в соцсети X, комментируя информацию о заключении сделки между США и РФ по поставкам дизельного топлива. По словам Каллас, приостановка санкционных ограничений на российское дизельное топливо позволяет Москве получать дополнительные доходы, которые могут использоваться для продолжения войны.

Ранее Зеленский жестко оценил решение Трампа по дизелю РФ. Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива.

Как сообщал Главред, ранее Трамп поблагодарил Путина за дизель и ответил на критику Зеленского. Президент США назван договоренность с Кремлем "большим соглашением" и открыто поблагодарил хозяина Кремля за поставки.

Напомним, ранее в РФ прокомментировали разговор Путина и Трампа. В Кремле положительно оценили итоги телефонного разговора.

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Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

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