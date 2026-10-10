В ЕС жестко отреагировали на соглашение Трампа с Путиным: РФ ждет новый удар

Кая Каллас анонсировала новый пакет санкций против РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union, White House

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Евросоюз планирует принять самый большой с начала войны пакет санкций

Европа не будет ослаблять давление на РФ, несмотря на решение США

Самый масштабный с начала войны пакет санкций против страны-агрессора РФ намерены одобрить министры иностранных дел Евросоюза в понедельник, 12 октября.

Об этом написала в сервисе микроблогов Х верховный представитель Евросоюза Кая Каллас после сообщения о заключении сделки по дизельному топливу между США и РФ.

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"В понедельник министры иностранных дел ЕС намерены принять самый обширный список санкций против военной машины России с начала войны", - говорится в сообщении.

Сделка Трампа с Путиным: реакция ЕС

Так, Каллас отметила, что приостановка санкций против российского дизельного топлива обеспечивает Москве больше доходов для ведения войны.

"Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет", - подчеркнула она.

Она также добавила, что российские удары за два дня унесли жизни более 80 украинских гражданских лиц. Кроме того, РФ усилила свои гибридные атаки против Европы - как против стран ЕС, так и против союзников по НАТО.

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Переговоры по Украине: назван возможный сигнал реального прогресса

Потенциальное решение США и европейских государств ослабить санкционное давление на Россию может указывать на то, что переговоры о завершении войны в Украине переходят к обсуждению конкретных шагов. В частности, речь может идти о смягчении ограничений на экспорт энергоресурсов и возможном возвращении российской нефти и газа на европейский рынок. Об этом в интервью изданию Главред рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Как отметил эксперт, пока западные страны не делали официальных заявлений, свидетельствующих о намерении пересмотреть санкции против Москвы. Вместе с тем Клочок предполагает, что вопрос отмены или смягчения ограничительных мер может стать одним из ключевых для России в ходе переговоров с Соединёнными Штатами.

/ Инфографика: Главред

Ранее Зеленский жестко оценил решение Трампа по дизелю РФ. Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить поставки российского дизельного топлива.

Как сообщал Главред, ранее Трамп поблагодарил Путина за дизель и ответил на критику Зеленского. Президент США назван договоренность с Кремлем "большим соглашением" и открыто поблагодарил хозяина Кремля за поставки.

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Напомним, ранее в РФ прокомментировали разговор Путина и Трампа. В Кремле положительно оценили итоги телефонного разговора.

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О персоне: Кая Каллас Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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