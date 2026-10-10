Сотрудничество и обвинение Украины: в РФ прокомментировали разговор Путина и Трампа

Главное:
- Трамп и Путин обсудили будущее сотрудничество
- Трамп передаст сигналы российской стороны Украине
- Путин обвинил Украину в якобы нежелании продолжать переговоры
Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор вечером 9 октября. По данным российских СМИ, помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал подробности этих переговоров.
Он отметил, что Трамп и Путин обсуждали ситуацию в Украине, Иране и вопросы двусторонних отношений. В частности, речь зашла о поставках нефти на мировые рынки и будущих контактах на высшем уровне.
Россия и США договорились о сотрудничестве
Ушаков отметил, что американская сторона передала поздравления Путину с днем рождения. Также лидеры США и страны-агрессора России обсудили готовность поставлять нефть и нефтепродукты.
Кроме того, в США уже рассматривают "сотрудничество между президентскими администрациями и спецслужбами".
В отношении Ирана была отмечена необходимость вести переговоры, поскольку возможности дипломатии якобы ещё не исчерпаны.
Россия передала сигналы Украине
Трамп и Путин не обошли стороной и тему войны в Украине. Они обсудили перспективы урегулирования ситуации. Также Трамп якобы поручил передать полученные от России сигналы украинской делегации во время запланированных встреч с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
В свою очередь Путин в очередной раз обвинил Украину в якобы нежелании возобновить переговоры.
"Возобновление переговоров с Украиной сейчас невозможно из-за позиции Киева, который пытался сорвать выборы, подчеркнул Путин", - отметил Ушаков.
Когда закончится война в Украине - мнение эксперта
Главред писал , что, по оценке футуролога Андрея Длигача, дальнейшее развитие войны зависит прежде всего от ресурсов сторон и объемов внешней поддержки. Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, тогда как Россия сталкивается с экономическими ограничениями, но продолжает получать помощь от Китая и Северной Кореи.
Эксперт выделил три возможных сценария развития событий: продолжение боевых действий с нынешней интенсивностью еще как минимум два года, увеличение военной помощи Украине со стороны Запада или усиление поддержки России со стороны Китая.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия пытается добиться от США смягчения санкций в обмен на согласие прекратить удары по энергетической инфраструктуре и достичь морского перемирия в войне против Украины.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут отправиться в Москву уже в конце этого месяца для нового раунда переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны в Украине.
Накануне стало известно, что Владимир Путин не рассматривает сценарий возможного "замораживания" войны против Украины. Решение должно быть рассчитано на будущие поколения и гарантировано
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О персоне: Юрий Ушаков
Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика.
В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.
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