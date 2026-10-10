Сотрудничество и обвинение Украины: в РФ прокомментировали разговор Путина и Трампа

В Кремле положительно оценили итоги телефонного разговора.

https://glavred.info/world/sotrudnichestvo-i-obvinenie-ukrainy-v-rf-prokommentirovali-razgovor-putina-i-trampa-10803008.html Ссылка скопирована

США и РФ обсудили новые договоренности / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, kremlin.ru

Главное:

Трамп и Путин обсудили будущее сотрудничество

Трамп передаст сигналы российской стороны Украине

Путин обвинил Украину в якобы нежелании продолжать переговоры

Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор вечером 9 октября. По данным российских СМИ, помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал подробности этих переговоров.

Он отметил, что Трамп и Путин обсуждали ситуацию в Украине, Иране и вопросы двусторонних отношений. В частности, речь зашла о поставках нефти на мировые рынки и будущих контактах на высшем уровне.

видео дня

Россия и США договорились о сотрудничестве

Ушаков отметил, что американская сторона передала поздравления Путину с днем рождения. Также лидеры США и страны-агрессора России обсудили готовность поставлять нефть и нефтепродукты.

Кроме того, в США уже рассматривают "сотрудничество между президентскими администрациями и спецслужбами".

В отношении Ирана была отмечена необходимость вести переговоры, поскольку возможности дипломатии якобы ещё не исчерпаны.

Россия передала сигналы Украине

Трамп и Путин не обошли стороной и тему войны в Украине. Они обсудили перспективы урегулирования ситуации. Также Трамп якобы поручил передать полученные от России сигналы украинской делегации во время запланированных встреч с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

В свою очередь Путин в очередной раз обвинил Украину в якобы нежелании возобновить переговоры.

"Возобновление переговоров с Украиной сейчас невозможно из-за позиции Киева, который пытался сорвать выборы, подчеркнул Путин", - отметил Ушаков.

Когда закончится война в Украине - мнение эксперта

Главред писал , что, по оценке футуролога Андрея Длигача, дальнейшее развитие войны зависит прежде всего от ресурсов сторон и объемов внешней поддержки. Украина нуждается в западном финансировании, оружии и разведывательной информации, тогда как Россия сталкивается с экономическими ограничениями, но продолжает получать помощь от Китая и Северной Кореи.

Эксперт выделил три возможных сценария развития событий: продолжение боевых действий с нынешней интенсивностью еще как минимум два года, увеличение военной помощи Украине со стороны Запада или усиление поддержки России со стороны Китая.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия пытается добиться от США смягчения санкций в обмен на согласие прекратить удары по энергетической инфраструктуре и достичь морского перемирия в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут отправиться в Москву уже в конце этого месяца для нового раунда переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны в Украине.

Накануне стало известно, что Владимир Путин не рассматривает сценарий возможного "замораживания" войны против Украины. Решение должно быть рассчитано на будущие поколения и гарантировано

Больше новостей:

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред