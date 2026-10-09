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Слова Рубио о "тупике" в войне неверно поняли: что объяснили в Конгрессе США

Виталий Кирсанов
9 октября 2026, 21:21
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Заявление Рубио о "тупике" в переговорах по Украине неправильно истолковали, утверждает конгрессмен.
Что конгрессмен Дэн Креншо сказал о заявлении Рубио
Что конгрессмен Дэн Креншо сказал о заявлении Рубио / Коллаж: Главред, фото: ОП

Вы узнаете:

  • Что конгрессмен Дэн Креншо сказал о заявлении Рубио
  • Как США могут усилить давление на Россию
  • Почему Креншо считает правыми и Зеленского, и Рубио

Заявление государственного секретаря США Марко Рубио о тупике в мирных переговорах по завершению войны в Украине было неверно интерпретировано. При этом позиция самого Рубио и президента Украины Владимира Зеленского не противоречит друг другу. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Дэн Креншо на брифинге с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Что Креншо сказал о заявлении Рубио

По мнению американского конгрессмена, слова главы Госдепартамента не должны вызывать обиду или восприниматься как признак отказа от поддержки Украины.

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"Думаю, здесь произошло определенное неправильное толкование его слов. Думаю, и Зеленский, и Рубио правы. Я считаю, что государственный секретарь Рубио просто констатирует очевидное", - заявил Креншо.

Он пояснил, что с военной точки зрения нынешнюю ситуацию в войне России против Украины действительно можно охарактеризовать как тупик.

В то же время конгрессмен согласился с позицией Зеленского, который считает необходимым усилить давление на Москву, чтобы изменить ход войны.

"В то же время Зеленский также прав, когда говорит, что для изменения динамики такого тупика нужно усиливать рычаги влияния. И мы полностью согласны с этим", - подчеркнул Креншо.

Как США могут усилить давление на Россию

Конгрессмен также высказался в поддержку мер, которые, по его мнению, способны повлиять на позицию российского руководства. В частности, он поддерживает попытки убедить Илона Маска возобновить работу Starlink в необходимом для Украины режиме, а также выступает за введение жестких санкций против России.

"Мы все здесь проголосовали за законопроект о санкциях, поэтому, очевидно, хотим, чтобы его реализовали, не правда ли? Все это усиливает наши рычаги влияния", - отметил республиканец.

Отдельно Креншо обратился к Маску, подчеркнув, что опасения эскалации не должны становиться препятствием для решительных действий.

"И если бы Илон был здесь, я бы сказал ему вот что: иногда нужно идти на эскалацию (ведь он опасается ее), чтобы впоследствии снизить напряженность. Именно так и нужно действовать, особенно когда имеешь дело с агрессивным забиякой", - пояснил конгрессмен.

Почему Креншо считает правыми и Зеленского, и Рубио

Подводя итог, американский политик подчеркнул, что высказывание главы Госдепартамента не следует воспринимать как призыв к капитуляции Украины или признание ее поражения.

"И мне кажется, что слова Рубио несколько неправильно интерпретировали. Он не призывает сдаваться. Он не утверждает, что Украина терпит поражение. Он просто оценивает ситуацию на поле боя", - заявил Креншо.

По его словам, американские законодатели и администрация должны сосредоточиться на поиске способов изменить ситуацию и усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

"Пытаемся изменить динамику этой ситуации, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и вести содержательный диалог. Очевидно, что до сих пор он этого не сделал", - подытожил конгрессмен.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Переговоры о войне: Клочок назвал конкретный сигнал реального прогресса

Готовность США и Европы ослабить санкции против России может стать конкретным признаком перехода переговоров о войне в Украине в содержательную фазу. Речь идет, в частности, о возможном смягчении ограничений в сфере энергетики и возвращении российской нефти и газа на европейский рынок. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

По мнению эксперта, пока западные столицы не сделали заявлений, которые свидетельствовали бы о готовности к такому шагу. В то же время именно вопрос санкций, по его оценке, Москва будет пытаться продвигать в ходе контактов с Вашингтоном.

"Заявление о готовности Европы и Соединённых Штатов отменить санкции против России. Если они скажут: мы готовы, например, ослабить санкции в энергетической сфере, разрешить России продавать нефть и газ, а Европа готова это покупать на определенных условиях - тогда да", - подчеркнул Клочок.

Отдельным показателем продвижения переговоров эксперт считает согласованность позиций США и Европы. По его словам, Москва уже работает над тем, чтобы обсуждение санкций происходило одновременно в Вашингтоне и Брюсселе.

"Они уже обсуждают это с американцами. Причем это должно происходить синхронно - в Вашингтоне и Брюсселе. Если такие заявления прозвучат, тогда можно будет говорить, что что-то конкретное действительно приближается", - добавил Клочок.

В настоящее время, по его оценке, основной процесс заключается в привлечении европейских стран к переговорному формату. Клочок считает, что после контактов с Киевом представители США должны учитывать позиции Великобритании, Германии и Франции.

"Я почти уверен, что это обсуждали и Трамп с Путиным. Кушнер после Киева на сто процентов должен был донести до Трампа: там сидят европейцы, Зеленский не один, рядом Великобритания, Германия и Франция. Их интересы придется учитывать. А главный интерес Европы - чтобы война не дошла до них", - подчеркнул эксперт.

Заявление Рубио

Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война России против Украины зашла "в стратегический тупик", а ее завершение дипломатическим путем "недостижимо".

Президент Владимир Зеленский не согласился с госсекретарем США Марко Рубио, который назвал войну в Украине стратегическим тупиком без перспектив переговорного урегулирования. Вместо этого глава государства призвал усилить экономическое давление на Россию и открыть Украине доступ к Starlink над российской территорией.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна с госсекретарем США Марко Рубио, по словам которого война в Украине зашла в "тупик".

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О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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