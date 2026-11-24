В Шевченковском районе произошло попадание БПЛА во дворе 16-ти этажного жилого дома.

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РФ ударила по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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В Киеве обломки российского беспилотника попали в 16-этажный жилой дом

Возникло возгорание, два человека пострадали

В Шевченковском районе Киева поздно вечером 24 ноября обломки российского беспилотника попали в 16-этажный жилой дом, возник пожар.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пожар возник на первом и втором этажах дома. Также зафиксировано попадание обломков во дворе жилого дома.

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Подробности удара РФ

В Шевченковском районе произошло попадание БПЛА во дворе 16-ти этажного жилого дома. На уровне 1 и 2 этажей возникло возгорание на общей площади 50 кв. м., два человека пострадали, сообщили в ГСЧС.

В результате удара РФ повреждены фасады с 1 по 7 этаж, также выбиты стекла в рядом расположенных домах.Спасателями проведено обследование квартир и эвакуацию людей на свежий воздух. На месте также работают психологи ГСЧС Киева.

Обстрел Одесской области: есть жертвы и раненые

Российские атаки на Одесскую область 24 ноября привели кгибели двух мирных жителей - 41-летнего мужчины и 17-летнего юноши. Еще трое местных жителей получили ранения, в том числе 12-летний ребенок.

/ Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

Напомним, что для атаки РФ использовала 117 ударных беспилотников, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или обезвредили 80 дронов, однако попадания зафиксированы в 24 местах, а обломки сбитых аппаратов упали ещё в 10.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

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