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В Киеве слышны взрывы, есть "прилет" в девятиэтажку: что известно

Анна Ярославская
12 ноября 2026, 08:32обновлено 12 ноября, 09:38
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Попадание БпЛА произошло в Соломенском районе. Вспыхнул пожар.
Атака на Киев 12 ноября
​Утром 12 ноября в Киеве работают силы ПВО ​ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Кратко:

  • В Киеве прогремели взрывы на фоне утренней воздушной тревоги
  • В Соломенском районе БпЛА попал в девятиэтажный жилой дом
  • На месте пожара работают спасатели

Утром в четверг, 12 ноября, в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Столицу атаковали реактивные дроны. Городские власти рассказали о последствиях атаки.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 08:16.

видео дня

"Желтый уровень опасности. Объявлена ​​воздушная тревога из-за дроновой угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В 08:19 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе, в результате попадания БпЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома.

"Предварительно, есть частичное разрушение на уровне пятого этажа. Экстренные службы на месте", - говорится в сообщении.

В Киеве слышны взрывы, есть 'прилет' в девятиэтажку: что известно
"Прилет" в Киеве / Скриншот видео

Обновлено. В 08:58 в КГВА сообщили об одном пострадавшем в результате вражеской атаки в Соломенском районе.

В 09:15 сообщалось, что в результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина. В целом, количество пострадавших возросло до двух человек.

"По состоянию на 09:30 количество пострадавших увеличилось до 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – отметили в КМВА.

Атака на Киев и область в ночь 12 ноября

Как писал Главред, в ночь на 12 ноября в Киеве и области прогремели мощные взрывы. В Воздушных предупреждали об ударе РФ баллистикой по Киеву. Мог пострадать строительный гипермаркет. По некоторым данным, под ударом оказался "Эпицентр" в Оболонском районе.

Утром в четверг в Киевской областной военной администрации сообщили, что ночью армия РФ атаковала Киевщину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

"В момент атаки на предприятии находились работники. После оглашения воздушной тревоги все покинули территорию. К счастью, там обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Утром службы продолжают работать на местах, фиксировать последствия вражеской атаки и устанавливать масштабы повреждений.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ может запустить десятки ракет: названы сроки новой атаки

Россия может нанести массированный удар по Украине, в частности по Киевской области, в течение ближайших двух суток. Страна-агрессор готовит атаку с применением баллистических ракет и крылатых ракет воздушного и морского базирования. Об этом 11 ноября сообщил военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко со ссылкой на разведывательное сообщество США

По его оценке автора, по состоянию на вечер 10 ноября в Курской, Брянской, Ростовской и Белгородской областях РФ подготовлено 19 баллистических ракет. Подвоз вооружения, скорее всего, продлится еще два дня.

Павлюченко отметил, что шесть стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 уже вооружены ракетами, процесс продолжается. Также к запуску готовы 15 ракет "Калибр".

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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