Авто с топ-военным РФ взорвалось в Петербурге: подробности

По уточненным данным, военный ехал в машине один, а взрывное устройство привели в действие дистанционно.

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В Петербурге ликвидировали российского полковника / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Шушарах в Петербурге взорвался автомобиль военнослужащего РФ

Погиб полковник - главный штурман 6-й армии ВВС и ПВО

В августе в этом же районе уже взорвали автомобиль офицера

В Санкт-Петербурге 12 ноября взорвался автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий армии страны-агрессора РФ в звании полковника. Он погиб на месте. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

По его данным, взрыв произошел около 07:00 на Колпинском шоссе в районе Шушары, в микрорайоне Славянка, недалеко от магазина "Лента" и АЗС "Татнефть". Андрющенко уточнил, что личность погибшего пока не установлена, а официального подтверждения обстоятельств взрыва нет.

видео дня

"За рулем автомобиля находился российский военнослужащий в звании полковника. Он погиб на месте", - написал он.

Взрывное устройство дистанционно привели в действие, когда водитель выезжал со двора. По уточненной информации, во время взрыва в машине находился полковник - главный штурман 6-й армии ВВС и ПВО РФ. Официально эти данные не подтверждены.

Как пишет Апостроф" после инцидента Колпинское шоссе перекрыли. Ответственности за взрыв пока никто не взял.

Какой взрыв произошел в Шушарах в августе

В конце августа в этом же районе Петербурга уже взорвался автомобиль с российским военным. По данным Kyiv Independent, 27 августа в микрорайоне Славянка на Колпинском шоссе погиб подполковник армии РФ, а женщина, ехавшая с ним, оказалась в критическом состоянии.

Российские следователи тогда назвали происшествие возгоранием автомобиля, а не взрывом.

Взрывы автомобилей с российскими военными - новости по теме

Как сообщал Главред, взрывы автомобилей с российскими военными происходили и раньше. В декабре 2025 года в Москве взорвался автомобиль с высокопоставленным военным армии РФ, воевавшим в Чечне, Сирии и Украине. Инцидент произошел прямо в столице страны-агрессора.

Под удар попадают не только военные. В июле в Рыльске на Курской области на мине подорвался автомобиль с местными чиновниками. Российские власти заявили о спланированной операции, ранения получили несколько должностных лиц.

Украинская разведка также сообщила о ликвидации лиц, причастных к военным преступлениям. В октябре 2025 года в России взорвали подполковника ОМОНа, которого связывают с пытками людей в Киевской области. Об этом сообщили в ГУР.

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О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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