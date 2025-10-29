Укр
Пытал людей в Киевской области: в РФ взорвали подполковника ОМОНа - ГУР

Дарья Пшеничник
29 октября 2025, 10:39обновлено 29 октября, 11:37
Это произошло 25 октября на территории Кемеровской области.
Офицер спецназа
В России взорвали подполковника ОМОНа / Коллаж: Главред, фото: ГУР

Главные факты:

  • В Кемеровской области ликвидирован подполковник ОМОНа
  • Подразделение, в котором служил Мазжерин, причастно к геноциду украинцев во время оккупации в 2022 году
  • ГУР Украины еще в 2022 году идентифицировал преступников

На территории Кемеровской области РФ в субботу, 25 октября, взорвался автомобиль, в котором находился Вениамин Мазжерин - подполковник спецподразделения ОМОН "Оберег" Росгвардии.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По их данным, Мазжерин был причастен к военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами на Киевщине в первые месяцы полномасштабного вторжения. Подразделение "Оберег", в котором он служил, фигурирует в расследованиях как один из исполнителей актов геноцида против украинского народа.

Офис генпрокурора Украины уже открыл уголовное производство против военнослужащих этого подразделения - за нарушение законов и обычаев войны. Разведка уточняет, что еще в апреле 2022 года идентифицировала фигурантов дела и начала мероприятия для их наказания.

Смотрите видео ГУР о ликвидации подполковника российского ОМОНа

