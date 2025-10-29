Пытал людей в Киевской области: в РФ взорвали подполковника ОМОНа - ГУР

Это произошло 25 октября на территории Кемеровской области.

В России взорвали подполковника ОМОНа

В Кемеровской области ликвидирован подполковник ОМОНа

Подразделение, в котором служил Мазжерин, причастно к геноциду украинцев во время оккупации в 2022 году

ГУР Украины еще в 2022 году идентифицировал преступников

На территории Кемеровской области РФ в субботу, 25 октября, взорвался автомобиль, в котором находился Вениамин Мазжерин - подполковник спецподразделения ОМОН "Оберег" Росгвардии.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. По их данным, Мазжерин был причастен к военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами на Киевщине в первые месяцы полномасштабного вторжения. Подразделение "Оберег", в котором он служил, фигурирует в расследованиях как один из исполнителей актов геноцида против украинского народа.

Офис генпрокурора Украины уже открыл уголовное производство против военнослужащих этого подразделения - за нарушение законов и обычаев войны. Разведка уточняет, что еще в апреле 2022 года идентифицировала фигурантов дела и начала мероприятия для их наказания.

