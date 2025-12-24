"С такой генетикой": Мозговая похвасталась повзрослевшей дочерью от Аксельрода

Елена Мозговая написала трогательные слова.

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод

Известная продюсерка Елена Мозговая похвасталась своей повзрослевшей младшей дочерью от мужа, певца и военнослужащего Дэвида Аксельрода. Фотография Соломии появилась в Instagram звездной мамы накануне Рождества.

Дочь Аксельрода и Мозговой на снимке запечатлена в красивом наряде — красном клетчатом платье и обруче с красным бантом. Девочка, как и ее знаменитая мама, носит очки. Этот модный аксессуар помогает ей выглядеть взрослее и делает схожесть с Еленой еще более заметной.

Соломия - дочь Елены Мозговой / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Мозговая не сдержалась и высказала под фотографией трогательные слова, на которые ее вдохновила повзрослевшая дочь.

"Есть ли счастье больше, чем наши дети?" — написала продюсерка.

Подписчики поддержали Елену, восхитившись красотой Соломии и предположив, что девочка взяла лучшее у своих именитых родственников.

Как раньше выглядела дочь Мозговой / фото: instagram.com, Дэвид Аксельрод

"Талантливая девочка с такой генетикой мамы, папы, дедушки"

"Удивительная девочка"

"Божечки, какая красавица"

Елена Мозговая / инфографика: Главред

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

