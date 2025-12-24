"С такой генетикой": Мозговая похвасталась повзрослевшей дочерью от Аксельрода

Вы узнаете:
Известная продюсерка Елена Мозговая похвасталась своей повзрослевшей младшей дочерью от мужа, певца и военнослужащего Дэвида Аксельрода. Фотография Соломии появилась в Instagram звездной мамы накануне Рождества.
Дочь Аксельрода и Мозговой на снимке запечатлена в красивом наряде — красном клетчатом платье и обруче с красным бантом. Девочка, как и ее знаменитая мама, носит очки. Этот модный аксессуар помогает ей выглядеть взрослее и делает схожесть с Еленой еще более заметной.
Мозговая не сдержалась и высказала под фотографией трогательные слова, на которые ее вдохновила повзрослевшая дочь.
"Есть ли счастье больше, чем наши дети?" — написала продюсерка.
Подписчики поддержали Елену, восхитившись красотой Соломии и предположив, что девочка взяла лучшее у своих именитых родственников.
"Талантливая девочка с такой генетикой мамы, папы, дедушки"
"Удивительная девочка"
"Божечки, какая красавица"
Ранее Главред сообщал, что певица Елена Тополя, которая недавно заявила о разводе с мужем Тарасом Тополей, рассказала о реакции детей на расставание родителей. В интервью Маричке Падалко она раскрыла, кто сообщил их сыновьям об этом.
Также Андрей Фединчик рассказал о сложностях, которые ему пришлось преодолеть: проблемах со здоровьем после армии, смерти отца, тяжелой болезни матери и сложном разводе с женой, актрисой Наталкой Денисенко. Сестра знаменитости встала на сторону брата и публично высказалась.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
