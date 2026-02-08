Укр
Зеленский ввел новые санкции против Кремля: кто попал под ограничения

Виталий Кирсанов
8 февраля 2026, 11:55
Зеленский напомнил, что в ночь на 7 февраля оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.
Зеленский ввел новые санкции против Кремля
Зеленский ввел новые санкции против Кремля / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Зеленский ввел санкции против компаний, поставляющих компоненты для ракет и беспилотников РФ
  • Президент ввел санкции против финансового сектора России

Украина ввела очередные санкции против компаний, поставляющих критические компоненты для производства ракет и беспилотников РФ, а также против российского финансового сектора. Об этом 8 февраля в Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в ночь на 7 февраля оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, запустив более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.

видео дня

По словам Зеленского, производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций.

"И именно против таких компаний – поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения", – рассказал президент.

Вторым указом, как заявил Зеленский, введены санкции против финансового сектора России. В списке есть компании, через которые оплачивают поставки компонентов для производства российских ракет и беспилотников, указал президент.

"Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза, который уже на финальной стадии", – добавил глава государства.

Возможность снятия санкций с РФ

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что после окончания войны в Украине США намерены идти на последовательное снятие американских санкций против России.

"Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже - насколько сильными могут быть европейцы", - отметил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против РФ - что известно

Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России. Его могут одобрить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал Главред, министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон рассмотрит возможность усиления санкций против России. Введение дальнейших ограничений будет зависеть от хода мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Ранее говорилось, что Европейский Союз рассматривает возможность запрета импорта российской меди и металлов платиновой группы в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за войны в Украине.

Читайте также:

Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

