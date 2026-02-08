Украинцы в Книге рекордов Гиннеса: чем украинцы удивляли мир

Спортсмены, богатыри, инженеры и уникальные природные объекты — украинские рекорды стали частью мировой истории. Достижения, которые прославили Украину.

https://glavred.info/ukraine/ukraincy-v-knige-rekordov-ginnesa-chem-ukraincy-udivlyali-mir-10736402.html Ссылка скопирована

Украинцы в Книге рекордов Гиннеса / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем в мире известны украинцы

Кто из украинцев есть в Книге рекордов Гиннеса

Украина богата не только плодородными землями, но и невероятными людьми — талантливыми, сильными и настойчивыми. От спортивных арен до научных лабораторий наши соотечественники снова и снова доказывают: для украинцев не существует пределов возможного. Главред расскажет более подробно.

Как рассказывают на канале "Андрей AmatOr", украинские имена регулярно появляются в Книге рекордов Гиннеса, а национальные достижения становятся частью мировой истории.

видео дня

Спортивные легенды Украины

Украинские атлеты десятилетиями удерживают почетные позиции среди мировых рекордсменов.

Сергей Бубка

Легендарный прыгун с шестом, имя которого стало символом спортивного совершенства. За карьеру он установил 35 мировых рекордов, многие из которых держались годами и оставались недостижимыми для целых поколений спортсменов.

Лариса Латынина

Одна из самых выдающихся гимнасток в истории спорта. В течение длительного времени она оставалась самой титулованной олимпийской спортсменкой мира, имея в своем активе 18 олимпийских медалей.

Виталий и Владимир Кличко

Братья-чемпионы, которые установили уникальный рекорд — одновременное обладание всеми основными титулами чемпиона мира в тяжелом весе. Это достижение официально внесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Украинские богатыри: сила за пределами воображения

Отдельную страницу украинских рекордов занимают люди, которые поражают мир сверхчеловеческой физической силой.

Олег Скавиш (Тягнизуб)

Установил экстремальный рекорд, протянув морское судно весом более 600 тонн зубами. Его достижение стало примером невероятной силы воли и физической подготовки.

Мирослав Федорчак

Спортсмен, установивший мировой рекорд по отжиманиям на одной руке, продемонстрировав уникальную скорость и выносливость.

Видео об украинцах, которые вошли в Книгу рекордов Гиннеса, можно посмотреть здесь:

Технологии и природные рекорды Украины

Украина известна не только людьми, но и уникальными техническими и природными достижениями.

Ан-225 "Мрия"

Самый большой и мощный грузовой самолет в мире. Легендарный украинский авиагигант установил более 200 мировых рекордов и стал символом инженерного гения и промышленной мощи Украины.

Пещера Оптимистическая

Расположенная в Тернопольской области, она признана самой длинной гипсовой пещерой в мире. Ее лабиринты простираются на сотни километров и привлекают исследователей из разных стран.

Уникальные люди и инновации

Среди украинских рекордсменов есть те, кто удивляет мир своими физическими параметрами и технологическими прорывами.

Леонид Стадник

В течение длительного времени считался самым высоким человеком планеты. Его рост — 2 метра 53 сантиметра — был официально зафиксирован и принес ему мировую известность.

Украинский электробайк Delfast

Разработка отечественных инженеров установила мировой рекорд дальности пробега на одном заряде, доказав конкурентоспособность украинских технологий в сфере экологического транспорта.

Почему эти рекорды важны

Рекорды украинцев — это не просто цифры в официальных реестрах. Это истории о характере, выдержке, таланте и стремлении быть лучшими. Каждое такое достижение укрепляет имидж Украины на международной арене и вдохновляет новые поколения на собственные свершения.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Андрей AmatOr" YouTube-канал "Андрей AmatOr" — познавательный проект, рассказывающий об истории, науке, космосе, технологиях и интересных фактах. Автор создает видео в формате обзоров, подборок и коротких советов. На канале есть рубрики об Украине, изобретениях, персонах, армии и здоровье. Контент ориентирован на широкую аудиторию, которая интересуется новыми и полезными знаниями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред