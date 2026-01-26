Когда Украина была империей – новое открытие "ломает" учебники истории

Украина в средневековье была не разрозненным набором племен, а мощной европейской империей с центром в Киеве, отметил историк Александр Алферов.

История Украины значительно сложнее и масштабнее, чем ее часто представляют в школьных учебниках. По словам историка, главы украинского Института национальной памяти Александра Алферова, средневековая Русь была не просто государством, а полноценной европейской империей. Об этом он рассказал в интервью Liga.net на YouTube.

Русь как средневековая империя

"Если бы Русь не была империей, то развитие нашего народа происходило бы в совершенно других обстоятельствах", – сказал Александр Алферов.

По его словам, Киев занимал выгодное стратегическое место на Днепре, соединявшем реки Десну и Припять и ведущем к Черному морю, а дальше — на рынки Болгарии и Византии.

"Наши предки были немиролюбивы, они были обычными людьми для того времени, и эта обычность формировалась за счет экономики. Мы были такими же европейцами, но Киев, как важный торговый хаб, обеспечивал переводчиков, проводников, поселения, провиант и охрану для торговцев", — добавил историк.

Как славянские племена "объединились" в Киевскую Русь

Историк отмечает, что с IX века Русь развивала собственные военные структуры.

"Это позволило нам очень быстро не просто нанимать охрану, а самостоятельно выращивать поколения военных, мы начали заходить на другие территории, на земли других славянских государств", — объясняет он.

По словам Алферова, эти славянские государства имели собственную иерархию и границы, но Киевское государство постепенно устанавливало административный контроль, брало дань и внедряло единую городскую культуру.

"Когда Русь устанавливала контроль над другими племенами, мы туда ввели городскую культуру", — подчеркивает он.

В качестве примера он указывает на то, что археологические находки, датированные 12 веком на Северщине и на Подолье, идентичны.

Принятие христианства князем Владимиром окончательно объединило племена в единое культурное и религиозное сообщество.

"Одинаковая городская культура, а затем еще и одинаковая религиозная ситуация, когда Владимир принял официально крещение, создают из нас европейскую империю, которая стала основой украинского народа", — подчеркивает Алферов.

Это позволило Киеву не только утвердиться как центру, но и интегрировать окружающие территории в единую политическую и экономическую систему.

"Тысячи лет назад мы смогли за счет инструментария империи создать единство на этих территориях, которое впоследствии переросло в украинцев. Но если бы не было империи Руси, то мы бы с вами, после проблемного 13-го века, получили бы, например, государство Сиверию, или государство Волынь, или Галичину", — пояснил историк.

Расширение русской империи, по словам Алферова, происходило преимущественно на восток, ведь в то время к западу от Руси уже существовали другие государства: Венгрия, Чехия, Польша, которые защищали свои экономические зоны.

"Государство начало расширяться на восток. И если мы откроем с вами любой атлас детской программы или школьный, то увидим Русь 11 или 12 века. В то же время на карте не будет видно восточной границы нашего государства", – добавил Алферов.

Киев – сердце средневековой империи

По его мнению, история Руси – это история империи, а Киев оставался ее центром.

"Потому что граница – это то, куда зашел князь или его жена, где они взяли налог. И поэтому, например, Черниговское княжество закончилось в сегодняшних измерениях где-то в 30 км от Москвы. Они просто делали экспедиции на восток, которые мы увидим на контурных картах черточками. Поэтому история Руси — это история империи, и Киев был центром этой империи. Вторым городом после Киева был Чернигов. Далее — Переяслав, Галич, Владимир", — резюмировал Алферов.

О персоне: Александр Алфьоров Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

