"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

Украина, по словам Владимира Зеленского, подтвердила готовность прилететь в Майами или Вашингтон.

Владимир Зеленский прокомментировал переговоры о прекращении огня

Украина готова к новому раунду мирных переговоров с США и Россией, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за различия позиций Вашингтона и Москвы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам по итогам визита во Францию, сообщает Укринформ.

По словам главы государства переговоры были перенесены по просьбе американской стороны из-за войны против Ирана.

"Там целая Санта-Барбара с этими переговорами - из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью не позволяют им сейчас выезжать с территории США", - сказал президент.

Украина, по словам Зеленского, подтвердила готовность прилететь в Майами или Вашингтон, в зависимости от выбора американцев. В свою очередь, российская сторона предложила альтернативные локации - Турцию или Швейцарию, но США не согласились на этот вариант.

"Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побоятся, в Эмиратах", - заявил глава государства, добавив, что то, состоятся ли переговоры, зависит от американцев.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

