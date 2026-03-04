Мирные переговоры на паузе: Зеленский назвал условие новой трехсторонней встречи

Зеленский подчеркнул, что Украина готова продолжать дипломатическую работу.

Трехсторонняя встреча Украины, США и РФ откладывается

Главное из заявления Зеленского:

Очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и РФ откладывается

Диалог с США продолжается в ежедневном режиме

Украина работает над возвращением людей из российского плена

Очередной раунд мирных переговоров Украины с США и страной-агрессором Россией откладывается из-за войны в Иране. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он рассказал, что сегодня беседовал с секретарем СНБО Рустемом Умеровым о его коммуникации с представителями Соединенных Штатов.

Зеленский подчеркнул, что диалог с США продолжается в ежедневном режиме.

"Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", - говорится в заявлении.

Президент также поблагодарил представителей разведки, Офиса президента и все привлеченные службы за шаги для дальнейших обменов пленными.

"Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости", - подчеркнул глава государства.

Стоит добавить, что Суспільне со ссылкой на источник в украинской делегации сегодня, 4 марта, сообщало, что дата и место проведения следующего раунда переговоров между Украиной, Россией и США пока не определены.

Вечернее обращение Зеленского - видео:

Прогресс на переговорах с РФ

Глава Офиса президента Кирилл Буданов, говоря о ходе переговоров о прекращении огня, заявил, что Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США.

По его словам, самый значительный прогресс на переговорах достигнут в военной подгруппе - решен вопрос контроля над демилитаризованной зоной.

Он также добавил, что сложной остается ситуация вокруг будущего украинских территорий.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Переговоры - последние новости Украины

Как сообщал Главред, издание Bloomberg писало, что рекордное количество россиян выступило за мирные переговоры, вместо продолжения войны РФ против Украины.

Зеленский заявлял, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента и его привлечение к переговорному процессу имеет целью усиление позиции Украины и ликвидацию параллельных каналов связи, которыми пытается манипулировать РФ.

Ранее Зеленский также говорил, что очередную трехстороннюю встречу с американской стороной никто не отменял даже после атаки на Иран, поэтому она может состояться 5 или 6 марта, как и планировалось.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

