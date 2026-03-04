Графики обновлены: когда не будет света в Днепре и области 5 марта

Кратко:
- 5 марта в Украине будут почасовые отключения света
- Днепр и область подлежат стабилизационным отключениям
- Павлоград отменил временный график, работают обычные очереди
В четверг, 5 марта, в отдельных регионах Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" и предусматривают стабилизационные отключения в Днепре и Днепропетровской области.
По информации ДТЭК, электроснабжение может ограничиваться один-два раза в сутки в зависимости от очереди. Жителям советуют следить за обновлениями и планировать бытовые дела с учетом возможных отключений.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
Очередь 1.1: 09:00–12:30
Очередь 1.2: 09:00–11:00
Очередь 2.1: 09:00–12:30
Очередь 2.2: 19:30–23:00
Очередь 3.1: 12:30–16:00
Очередь 3.2: 12:30–16:00
Очередь 4.1: 23:00–24:00
Очередь 4.2: 14:00–16:00
Очередь 5.1: 08:00–09:00, 16:00–19:30
Очередь 5.2: 08:00–09:00
Очередь 6.1: 16:00–20:00
Очередь 6.2: 08:00–09:00, 16:00–20:00
Для проверки точного времени отключения по конкретному адресу доступны онлайн-сервисы на сайте ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
Для абонентов компании ЦЭК графики отключений будут действовать в течение дня с 08:00 до 24:00.
Очередь 1.1: 12:30–16:00
Очередь 1.2: 12:30–16:00
Очередь 2.1: 14:00–16:00
Очередь 2.2: 23:00–24:00
Очередь 3.1: 16:00–20:00
Очередь 3.2: 08:00–09:00, 16:00–19:30
Очередь 4.1: 08:00–09:00, 16:00–20:00
Очередь 4.2: 08:00–09:00
Очередь 5.1: 19:30–23:00
Очередь 5.2: 09:00–11:00
Очередь 6.1: 09:00–12:30
Очередь 6.2: 09:00–12:30
Павлоград
В Павлограде отменили временный график почасовых отключений электроэнергии. Жители возвращаются к общим очередям ГПВ в соответствии со своими подчергами.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Днепропетровской области функционируют "Пункты несокрушимости". Их адреса доступны на официальном сайте Днепропетровской ОВА. Локации расположены в районных военных администрациях, старостатах и городских советах и работают в рабочее время.
Другие новости Днепропетровщины
Как ранее писал Главред, в среду, 4 марта, в Днепре зафиксировали очередное повышение стоимости топлива на автозаправочных станциях. Об изменениях цен сообщают местные телеграм-каналы. Операторы рынка объясняют пересмотр цен нестабильной ситуацией в Персидском заливе, которая влияет на мировые нефтяные котировки.
Кроме того, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.
Напомним, что 2 марта оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровской области дронами, поразив пригородный поезд с пассажирами. В результате атаки погиб 75-летний мужчина, еще девять человек получили ранения, среди них дети, сообщили местные и правительственные источники.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
