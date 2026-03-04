Укр
Когда следует переходить с зимних шин на летние: водителям назвали сроки

Мария Николишин
4 марта 2026, 19:09
С наступлением теплой погоды зимняя автомобильная резина становится очень мягкой.
Когда нужно переходить на летние шины

Вы узнаете:

  • Когда нужно менять автомобильные шины на летние
  • Можно ли использовать зимние шины летом

С наступлением весны водители традиционно начинают готовиться к замене зимних шин на летние. Однако в этом вопросе не стоит торопиться и ориентироваться только на календарь.

Главред решил разобраться, когда нужно менять зимние шины авто на летние.

Что является сигналом для замены шин

Эксперты издания Аutodosug отмечают, что главным сигналом для сезонной смены шин является среднесуточная температура.

По их словам, переходить на летнюю резину нужно тогда, когда температура стабильно держится на отметке выше +7 °C.

"Зимняя резина очень мягкая. Когда на улице теплеет, она начинает буквально плавиться на асфальте. Это не только ускоряет износ протектора, но и делает автомобиль плохим в управлении и значительно удлиняет тормозной путь", - говорится в сообщении.

Когда менять шины в авто в 2026 году

В большинстве регионов Украины водители обычно меняют зимнюю резину на летнюю в период с конца марта до середины апреля. Именно в это время температура воздуха обычно стабильно поднимается выше +7 °C.

Стоит заметить, что в южных регионах страны сезонная замена шин часто происходит раньше — иногда уже во второй половине марта. А в северных и западных областях водители иногда откладывают этот момент до апреля из-за более прохладной погоды.

Можно ли ездить на зимних шинах летом

На данный момент в украинском законодательстве нет прямого штрафа за езду на зимних шинах летом. Но водителям стоит помнить: юридически автомобиль должен быть технически исправным.

В частности, критически изношенная резина может стать причиной административного протокола. В случае ДТП страховая компания может учесть несоответствие шин сезону как фактор риска.

Как правильно хранить шины / Инфографика: Главред

Чем летние шины отличаются от зимних

Летние шины изготавливаются из более жесткой резиновой смеси, которая лучше работает при высоких температурах. Она обеспечивает стабильное сцепление с горячим асфальтом и более эффективное торможение.

Кроме того, в теплое время года летние шины обеспечивают лучшую управляемость автомобиля, более короткий тормозной путь и меньше изнашиваются.

Когда стоит менять летние шины на зимние – видео:

Аutodosug

Аutodosug - издание, специализирующееся на автомобильной тематике.

