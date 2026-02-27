Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

После планового техобслуживания владелец обнаружил в заднем бампере своего автомобиля два GPS-трекера. Устройства фиксировали каждое движение машины.

Водитель нашел в машине устройство слежки / Коллаж Главред, фото: Pexels

Обычный визит в автосервис обернулся для автовладельца тревожной историей со слежкой. Забрав машину после планового технического обслуживания, мужчина обнаружил внутри заднего бампера два магнитных GPS-трекера, установленных рядом друг с другом.

По словам владельца автомобиля, устройства выглядели новыми, без следов дорожной грязи, словно их закрепили совсем недавно. Мужчина опубликовал фотографии находки и подробности в Reddit, пытаясь понять, кто и зачем мог следить за его передвижениями.

Как мужчина нашел странное устройство

Согласно данным со смартфона, трекеры фиксировали местоположение автомобиля в субботу ровно в то время, когда машина использовалась и затем была припаркована. В воскресенье слежка возобновилась в 05:46 утра, в момент нового запуска двигателя.

Отслеживание прекратилось только после того, как владелец активировал функцию "воспроизвести звук" и обнаружил одно из устройств по звуковому сигналу. Он вынул батарею, тем самым остановив передачу данных.

Машина 5 дней находилась в автосалоне

С понедельника по пятницу автомобиль находился в автосалоне на техническом обслуживании. По словам владельца, транспорт хранился на неохраняемой стоянке.

Устройство слежки, которое нашли в машине / Фото: Reddit

Механики отрицали установку какого-либо оборудования для отслеживания. Однако пользователи Reddit предположили, что одно из устройств может быть трекером типа LandAirSea. Подобные модели способны работать автономно в течение месяцев.

Некоторые комментаторы не исключили, что установка могла быть связана с сотрудниками сервиса. Другие рекомендовали немедленно обратиться в полицию.

"Я рискну предположить, что это был кто-то из автосалона. Либо они солгали вам, сказав, что это не они, либо тот, с кем вы разговаривали, просто не знает, что один из их коллег делает это с людьми", - написал один из пользователей.

Полиция начала расследование

Автор поста сообщил, что уже передал информацию правоохранительным органам. По его словам, полиция ведет расследование и может получить судебное разрешение для выяснения, на кого зарегистрированы устройства.

Мужчина отметил, что не имеет конфликтов и узкий круг общения, поэтому не понимает, кто мог установить трекеры и с какой целью.

