Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

Константин Пономарев
27 февраля 2026, 18:27
После планового техобслуживания владелец обнаружил в заднем бампере своего автомобиля два GPS-трекера. Устройства фиксировали каждое движение машины.
Водитель нашел в машине устройство слежки
Водитель нашел в машине устройство слежки / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как обычное ТО превратилось в детективную историю
  • Почему автосалон оказался под подозрением
  • Кто мог следить за машиной без ведома хозяина

Обычный визит в автосервис обернулся для автовладельца тревожной историей со слежкой. Забрав машину после планового технического обслуживания, мужчина обнаружил внутри заднего бампера два магнитных GPS-трекера, установленных рядом друг с другом.

По словам владельца автомобиля, устройства выглядели новыми, без следов дорожной грязи, словно их закрепили совсем недавно. Мужчина опубликовал фотографии находки и подробности в Reddit, пытаясь понять, кто и зачем мог следить за его передвижениями.

видео дня

Как мужчина нашел странное устройство

Согласно данным со смартфона, трекеры фиксировали местоположение автомобиля в субботу ровно в то время, когда машина использовалась и затем была припаркована. В воскресенье слежка возобновилась в 05:46 утра, в момент нового запуска двигателя.

Отслеживание прекратилось только после того, как владелец активировал функцию "воспроизвести звук" и обнаружил одно из устройств по звуковому сигналу. Он вынул батарею, тем самым остановив передачу данных.

Машина 5 дней находилась в автосалоне

С понедельника по пятницу автомобиль находился в автосалоне на техническом обслуживании. По словам владельца, транспорт хранился на неохраняемой стоянке.

Устройство слежки, которое нашли в машине
Устройство слежки, которое нашли в машине / Фото: Reddit

Механики отрицали установку какого-либо оборудования для отслеживания. Однако пользователи Reddit предположили, что одно из устройств может быть трекером типа LandAirSea. Подобные модели способны работать автономно в течение месяцев.

Некоторые комментаторы не исключили, что установка могла быть связана с сотрудниками сервиса. Другие рекомендовали немедленно обратиться в полицию.

"Я рискну предположить, что это был кто-то из автосалона. Либо они солгали вам, сказав, что это не они, либо тот, с кем вы разговаривали, просто не знает, что один из их коллег делает это с людьми", - написал один из пользователей.

Полиция начала расследование

Автор поста сообщил, что уже передал информацию правоохранительным органам. По его словам, полиция ведет расследование и может получить судебное разрешение для выяснения, на кого зарегистрированы устройства.

Мужчина отметил, что не имеет конфликтов и узкий круг общения, поэтому не понимает, кто мог установить трекеры и с какой целью.

Ранее Главред писал о том, какие обороты двигателя медленно "убивают" авто. Многие водители любят экономить топливо. Но именно эта привычка может привести к дорогостоящему ремонту автомобиля.

Также стало известно о том, что эксперты рассказали, как правильно заряжать аккумулятор. Автомобильные аккумуляторы обладают удивительным талантом портить настроение в самый неподходящий момент. Особенно часто они "умирают" после длительного простоя.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть авто Reddit автомобили интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:21Фронт
Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:19Война
Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причина

Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причина

17:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Последние новости

18:27

Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

18:21

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:19

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:05

Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста

17:42

Туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
17:36

Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причинаВидео

17:33

На обложках в 76 лет: супермодель Твигги поделилась секретами молодостиВидео

17:25

Как легко избавиться от неприятного запаха в холодильнике: простые советы

17:15

Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

Реклама
17:07

Принудительное возвращение мужчин в Украину: в Еврокомиссии сделали важное заявление

17:03

13 продуктов, которые помогут лучше спать: что именно стоит включить в рацион

16:47

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

16:35

Экономика трещит по швам, россиян ждут продукты по талонам - Новак

16:33

Погода будет удивлять: что принесет антициклон в Украину

16:21

"Больной и сумасшедший": Трамп резко ответил Роберту Де Ниро

16:17

"Хрупкая и стильная": Екатерина Осадчая похвасталась мамой-красавицей

16:11

Слово "представлять" употребляют неправильно - как сказать на украинскомВидео

16:07

Будет +12: Украину внезапно накрывает весеннее потепление

16:06

Можно ли на самом деле хранить сливочное масло в морозилке: ответ знают единицы

15:52

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Реклама
15:51

В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

15:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

15:27

Мужчина переночевал в отеле и бесплатно жил там 5 лет: хотел стать владельцемВидео

15:26

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

15:24

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

15:18

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

15:06

"Плай" из песни Яремчука "Несравненный мир красоты": что означает это забытое слово

14:56

Выплаты стартовали: украинцам советуют проверить банковские карты

14:20

Почему на вершине Эвереста яйцо никогда не сварится: объяснение ученых удивит

14:08

Не падают во сне: почему кони спят стоя

14:03

Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

14:02

"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

13:58

Дно видно на глубине до 2 метров: какая река является одной из самых чистых в Украине

13:42

"Минимум пять лет жизни уничтожены", – экс-прокурор САП прокомментировал провальное дело НАБУ по "Укрзалізниці"

13:41

Включать нейтральную передачу на "автомате" опасно - чем рискуют водителиВидео

13:19

"Могла и врезать": разъяренная Варум сорвалась на зависимого Агутина

13:11

В Украине вступило в силу локальное прекращение огня: подробности от МАГАТЭ

12:42

Успеть за 3 минуты: врачи рассказали, что нужно делать первым делом после душа

12:39

Зарево видно на километры: ВСУ поразили "жирную" цель в Луганске, там бушует пожар

12:36

"Контратакуем и контрнаступаем": военный заявил о важных изменениях на фронте

Реклама
12:35

Что не стоит сажать на болотистом участке: список почвопокровных растений

12:11

Ровенскую область резко пригреет: синоптики назвали точную дату потепления

12:06

Их все любят - в какие даты рождаются самые привлекательные люди

12:04

Почему нельзя подметать в праздник 28 февраля - строгие приметы

12:02

Украинские обереги: как вышивка и мотанка защищали дом и семью

11:59

Женщина доверилась незнакомцу: через пару минут она получила $1 млн

11:55

"Хватит кормить Москву": экономист предрек России сценарий распада СССР

11:50

Старший сын Брэда Питта отказался от звездного отца — что стало причиной

11:41

В Украине разоблачили схему "заработка" 50 миллионов на ремонте ТЭС - ОГПФото

11:31

Все в огне, был повторный удар: РФ атаковала отель в СумахФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять