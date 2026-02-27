"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

Министр объяснил, как отключение Starlink повлияло на оккупантов.

Украина дала технологический ответ России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Федоров:

Количество стримов после отключения Starlink у врага уменьшилось

Оккупанты на фронте фактически остались без связи

После потери армией страны-агрессора России возможности пользоваться спутниковой связью Starlink количество стримов у оккупантов уменьшилось в 11 раз. Об этом, как пишет LIGA.net, во время встречи с журналистами рассказал министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, реакция Украины на проблему российских дронов со старлинками была быстрой. В короткие сроки Минобороны договорилось с Маском и SpaceX об отключении российских терминалов.

"Это стало важным как для защиты гражданского населения, так и для усиления возможностей Вооруженных Сил", - подчеркнул министр.

Федоров добавил, что Минобороны Украины разработало план, как зарегистрировать стартапы и как построить антифрод-систему в реальном времени.

"Это вопрос не только технологического ответа России, но и справедливого использования агрессором западных технологий против гражданских людей. Мы фактически лишили Россию связи", - подытожил он.

Starlink / Инфографика: Главред

Как ВСУ использовали проблемы армии РФ со Starlink - мнение эксперта

Главред писал, что по словам директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, украинская армия использовала проблемы россиян со связью для контратак.

В частности, украинская армия проводит зачистку в серой зоне шириной примерно 15-20 километров, где российские подразделения просачиваются поодиночке, пытаясь пройти зону.

Отключение Starlink для россиян - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская армия продолжает пытаться наступать вдоль северной границы Украины, но без значительных прорывов и ощутимых результатов из-за нарушения работы спутниковой связи Starlink.

Ранее стало известно, что после того как компания SpaceX заблокировала незаконное использование спутникового интернета Starlink российскими военными, армия РФ снизила интенсивность штурмовых действий и начала нести значительно большие потери.

В то же время, как сообщалось накануне, Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как оккупантам запретили использовать терминалы Starlink.

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

