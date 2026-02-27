Все в огне, был повторный удар: РФ атаковала отель в Сумах

Что известно:
- В центре Сум прогремели мощные взрывы
- Россияне ударили по отелю в Сумах
- В отеле начался сильный пожар
Россияне атаковали Сумы ударными дронами. Два попадания были зафиксированы в самом центре города. Это подтвердил и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь.
"Сегодня утром зафиксировано два попадания вражеских БПЛА в здание в центре города. Повреждены крыша и верхний этаж здания. Люди из помещения были вовремя эвакуированы в укрытие", - написал он.
Смотрите видео с последствиями ударов по отелю в Сумах:
Впоследствии в ГСЧС отметили, что под ударом оказался отель.
"Попадание произошло в центральной части города. Сразу после первого удара по зданию гостиницы спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали 50 граждан", - говорится в сообщении.
Сразу после этого, когда спасатели тушили пожар, враг нанес повторный удар. К счастью, пострадавших среди личного состава нет.
"В результате второго попадания пламя охватило крышу отеля, также горение происходило внутри здания на верхнем этаже. Пожар ликвидирован. Информация о травмированных не поступала", - говорится в сообщении.
Тактика обстрелов РФ - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.
Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, которая охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.
Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.
"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.
Атаки РФ по Украине — последние новости
Как писал Главред, оккупанты атаковали дронами Запорожье. В результате удара травмированы четыре человека, в том числе один подросток. Кроме того, взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.
Напомним, в ночь на 26 февраля российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину. Взрывы от вражеских ударов уже зафиксированы в нескольких городах страны.
Под ударом оказались Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кировоградская область. Горели квартиры и торговые центры. Есть раненые, в том числе и ребенок. Спасатели работают на местах "прилетов".
Также армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки получил повреждения объект энергетики на юге региона.
О личности: Артем Кобзарь
Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) — украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум.
В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.
