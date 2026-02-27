"Хватит кормить Москву": экономист предрек России сценарий распада СССР

Регионы, которые являются "донорами" и обладают залежами нефти, газа, золота, алмазов и руд, живут в условиях катастрофической бедности.

Главные тезисы:

Структура нынешней РФ практически идентична советской

Москва забирает все доходы от нефти, газа и металлов

Рано или поздно местные элиты взбунтуются

Современная Российская Федерация повторяет путь Советского Союза, а колоссальный дисбаланс между богатыми ресурсами регионов и нищетой их населения станет "детонатором" для необратимых политических процессов. Такое мнение в интервью Главреду озвучил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, аналогия между РФ и Советским Союзом абсолютно уместна. Хотя есть определенные нюансы, общие тенденции практически идентичны.

"Нынешний национальный и административный состав Российской Федерации в несколько уменьшенном масштабе очень напоминает структуру бывшего СССР с его 15 республиками. Тогда каждая республика представляла отдельный народ с собственным языком, культурой и историей. Похожая ситуация наблюдается и в современной России: большинство регионов — это либо национальные республики со своей идентичностью, языком и культурой, либо мощные региональные объединения, на территории которых сосредоточены ресурсы, которые эксплуатирует Москва, однако уровень жизни там остается катастрофически низким", - отметил Новак.

Экономист напомнил, что в России есть нефтеносные, газоносные, алмазоносные, золотодобывающие и промышленные регионы, где сосредоточены залежи руд, металлов, плодородные земли, лесные и водные ресурсы. При этом уровень жизни в этих регионах таков, что россияне там едва сводят концы с концами.

"Резкий дисбаланс между богатством недр и нищетой населения, особенно на фоне роскоши Москвы и Санкт-Петербурга, может в любой момент стать детонатором. Местные элиты рано или поздно вынесут в политическую плоскость лозунг: "Хватит кормить Москву!". Это недовольство провинции Москвой, которая "жирует", может взорваться в любом регионе в любой момент. А это спровоцирует цепную реакцию необратимых политических событий в России", - уверен Новак.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Распад России - прогнозы

Как писал Главред, настоящий распад Российской Федерации на отдельные государственные субъекты возможен только в случае слабости центральной власти в Москве, считает военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова считает, что одним из главных факторов потенциальной смены власти в России может стать нестабильность в Санкт-Петербурге. В столице РФ вероятность серьезных потрясений ниже, тогда как в Петербурге она значительно выше. Исторически этот город был столицей Российской империи и ареной трех революций, поэтому беспорядки там могут серьезно повлиять на ситуацию и в самой Москве.

Россия может развалиться на более мелкие субъекты. Несмотря на внешние признаки стабильности, страна может пойти по пути, подобному распаду СССР. Такую оценку высказал бывший глава Луганской ВГА и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Россия должна повторить судьбу СССР: мнение эксперта

Страна-оккупант Россия должна повторить судьбу Советского Союза и развалиться на несколько отдельных государств. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

"Этим все и должно закончиться – Россия должна развалиться на несколько отдельных государств. По большому счету, Российская Федерация является последней империей мира, а точнее недоимперией. Что может объединять империю? Только внешние враги и стремление расширяться. А если империя находится в состоянии стагнации, в ней начинают происходить определенные процессы, ведь в ее состав входит много разных этносов, которые рано или поздно начнут задавать вопросы Москве", - сказал аналитик во время чата на Главреде.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

