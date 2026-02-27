Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"Хватит кормить Москву": экономист предрек России сценарий распада СССР

Анна Ярославская
27 февраля 2026, 11:55
Регионы, которые являются "донорами" и обладают залежами нефти, газа, золота, алмазов и руд, живут в условиях катастрофической бедности.
Андре Новак, распад России
Андрей Новак спрогнозировал распад России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Структура нынешней РФ практически идентична советской
  • Москва забирает все доходы от нефти, газа и металлов
  • Рано или поздно местные элиты взбунтуются

Современная Российская Федерация повторяет путь Советского Союза, а колоссальный дисбаланс между богатыми ресурсами регионов и нищетой их населения станет "детонатором" для необратимых политических процессов. Такое мнение в интервью Главреду озвучил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, аналогия между РФ и Советским Союзом абсолютно уместна. Хотя есть определенные нюансы, общие тенденции практически идентичны.

видео дня

"Нынешний национальный и административный состав Российской Федерации в несколько уменьшенном масштабе очень напоминает структуру бывшего СССР с его 15 республиками. Тогда каждая республика представляла отдельный народ с собственным языком, культурой и историей. Похожая ситуация наблюдается и в современной России: большинство регионов — это либо национальные республики со своей идентичностью, языком и культурой, либо мощные региональные объединения, на территории которых сосредоточены ресурсы, которые эксплуатирует Москва, однако уровень жизни там остается катастрофически низким", - отметил Новак.

Экономист напомнил, что в России есть нефтеносные, газоносные, алмазоносные, золотодобывающие и промышленные регионы, где сосредоточены залежи руд, металлов, плодородные земли, лесные и водные ресурсы. При этом уровень жизни в этих регионах таков, что россияне там едва сводят концы с концами.

"Резкий дисбаланс между богатством недр и нищетой населения, особенно на фоне роскоши Москвы и Санкт-Петербурга, может в любой момент стать детонатором. Местные элиты рано или поздно вынесут в политическую плоскость лозунг: "Хватит кормить Москву!". Это недовольство провинции Москвой, которая "жирует", может взорваться в любом регионе в любой момент. А это спровоцирует цепную реакцию необратимых политических событий в России", - уверен Новак.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Распад России - прогнозы

Как писал Главред, настоящий распад Российской Федерации на отдельные государственные субъекты возможен только в случае слабости центральной власти в Москве, считает военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова считает, что одним из главных факторов потенциальной смены власти в России может стать нестабильность в Санкт-Петербурге. В столице РФ вероятность серьезных потрясений ниже, тогда как в Петербурге она значительно выше. Исторически этот город был столицей Российской империи и ареной трех революций, поэтому беспорядки там могут серьезно повлиять на ситуацию и в самой Москве.

Россия может развалиться на более мелкие субъекты. Несмотря на внешние признаки стабильности, страна может пойти по пути, подобному распаду СССР. Такую оценку высказал бывший глава Луганской ВГА и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Россия должна повторить судьбу СССР: мнение эксперта

Страна-оккупант Россия должна повторить судьбу Советского Союза и развалиться на несколько отдельных государств. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

"Этим все и должно закончиться – Россия должна развалиться на несколько отдельных государств. По большому счету, Российская Федерация является последней империей мира, а точнее недоимперией. Что может объединять империю? Только внешние враги и стремление расширяться. А если империя находится в состоянии стагнации, в ней начинают происходить определенные процессы, ведь в ее состав входит много разных этносов, которые рано или поздно начнут задавать вопросы Москве", - сказал аналитик во время чата на Главреде.

Другие новости:

О персоне: Алексей Гетьман

Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России экономика Андрей Новак экономика России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Контратакуем и контрнаступаем": военный заявил о важных изменениях на фронте

"Контратакуем и контрнаступаем": военный заявил о важных изменениях на фронте

12:36Фронт
Все в огне, был повторный удар: РФ атаковала отель в Сумах

Все в огне, был повторный удар: РФ атаковала отель в Сумах

11:31Война
Россияне атаковали Харьков: есть попадание в учебное заведение - первые детали

Россияне атаковали Харьков: есть попадание в учебное заведение - первые детали

11:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

Последние новости

12:39

Зарево видно на километры: ВСУ поразили "жирную" цель в Луганске, там бушует пожар

12:36

"Контратакуем и контрнаступаем": военный заявил о важных изменениях на фронте

12:35

Что не стоит сажать на болотистом участке: список почвопокровных растений

12:11

Ровенскую область резко пригреет: синоптики назвали точную дату потепления

12:06

Их все любят - в какие даты рождаются самые привлекательные люди

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
12:04

Почему нельзя подметать в праздник 28 февраля - строгие приметы

12:02

Украинские обереги: как вышивка и мотанка защищали дом и семью

11:59

Женщина доверилась незнакомцу: через пару минут она получила $1 млн

11:55

"Хватит кормить Москву": экономист предрек России сценарий распада СССР

Реклама
11:50

Старший сын Брэда Питта отказался от звездного отца — что стало причиной

11:41

В Украине разоблачили схему "заработка" 50 миллионов на ремонте ТЭС - ОГПФото

11:31

Все в огне, был повторный удар: РФ атаковала отель в СумахФото

11:25

Женщинам на Сечь вход запрещен: где и почему казаки прятали своих женВидео

11:09

Россияне атаковали Харьков: есть попадание в учебное заведение - первые детали

11:00

С марта пенсии вырастут, но не у всех: кому из украинцев не повезет

10:50

Кому категорически нельзя есть черный хлеб: диетологи удивили ответом

10:39

"Война продлится как минимум до тех пор": Новак сказал, когда армия РФ остановится

10:37

"Запретная любовь": Денисенко высказалась о своих тайных отношениях

10:23

Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

10:16

Морозов не боятся: какие овощи, деревья и цветы можно сажать в мартеВидео

Реклама
09:56

Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенокФото

09:40

Сдаст ли Украина Донбасс: Зеленский поставил точку в вопросе уступки территорий

08:56

Касьянов дал прогноз окончания войны: "месяц, два, три - и все решится"мнение

08:54

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

08:33

МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: куда пойдут деньги

07:34

США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

06:53

После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

06:42

В Сербии облили памятник Шевченко: Загородний объяснил, что за этим стоитмнение

06:17

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные событияВидео

05:59

"Потом работал с Лорак": EL Кравчук раскрыл причину отказа Киркорову

05:38

Рождены управлять: знаки зодиака, которым судьбой предначертано быть лидерами

05:27

"Штрихкод" или "штрих код": филолог назвала популярную ошибку украинцев

04:30

Как определить истинный возраст шин: могут быть новыми только на видВидео

04:09

Украина есть, а "России" нет: карта XVII века разбивает мифы КремляВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

03:26

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: Земля скоро может стать непригодной для жизни

02:13

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

01:40

"Работаем над финализацией": Умеров раскрыл детали переговоров в Женеве

01:30

Арнольд Шварценеггер с внучками растопил сердца фанатов

Реклама
00:52

"Он еще не полноценная замена": Забарный получил неутешительный вердикт

00:33

Яркая крошка: жена Усика показала, как выглядит их 16-летняя дочь

00:03

Певица Pink рассталась с мужем после 20 лет в браке - СМИ

26 февраля, четверг
23:55

Графики для Киева и области: что известно об отключении электроэнергии 27 февраля

23:40

Графики изменили: как именно будут отключать свет в Днепре и области 27 февраляФото

23:24

"Перекрывает все чувства": Демин рассказал о потере ребенка

23:15

Графики для Черкасской области изменились - когда не будет света 27 февраля

23:00

Любовь всей жизни или громкое расставание: гороскоп на март 2026 для Рыб

22:44

"Я влюблена": Екатерина Кухар раскрыла тайну личной жизни

22:38

"Живой купол" для капусты: соседи на грядке, которые помогают расти без химииВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять