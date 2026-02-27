В Украине вступило в силу локальное прекращение огня: подробности от МАГАТЭ

В агентстве рассказали, где и с какой целью объявили временное перемирие.

МАГАТЭ выступило посредником в прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Энергоатом

Что сообщили в МАГАТЭ:

На ЗАЭС объявлено о прекращении огня

На станции продолжаются работы по разминированию

Линии электропередачи ЗАЭС будут ремонтировать

В Украине вступило в силу локальное прекращение огня. Оно объявлено в районе временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщило МАГАТЭ в соцсети X.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси пояснил, что перемирие на ЗАЭС установлено для проведения ремонтных работ.

На станции планируют отремонтировать линии электропередачи, чтобы восстановить резервное электроснабжение 330 кВ. В МАГАТЭ при этом не уточнили, сколько продлится режим прекращения огня.

"Работы по разминированию продолжаются для обеспечения безопасного доступа ремонтных бригад", - добавил Гросси.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Что оккупанты хотят сделать с ЗАЭС - мнение аналитиков

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, российские оккупанты работают над подключением Запорожской атомной электростанции к своей энергосети. Они близки к ее перезапуску.

Об этом свидетельствует и то, что в начале февраля исполняющий обязанности главы Верхнедонского управления "Ростехнадзора" Андрей Тюрин посетил ЗАЭС, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" станции.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что в январе Россия разместила свою военную технику прямо у ядерных реакторов Запорожской АЭС, что возле временно оккупированного Энергодара.

Ранее сообщалось, что Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.

Накануне стало известно, что восстановительные работы на оккупированной Запорожской атомной электростанции проводятся не впервые. В январе были работы на резервной линии электропередач, которая соединяет объект с украинской энергосистемой.

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии — международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в частности ядерному оружию, сообщает Википедия.

