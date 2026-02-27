МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: куда пойдут деньги

Программа является частью более широкой финансовой рамки для покрытия прогнозируемого дефицита бюджета в $136,5 млрд на четыре года.

Украина получит $1,5 млрд уже в ближайшее время — решение МВФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/svyrydenkoy

Кратко:

Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырёхлетнюю программу EFF

Первый транш ожидается в ближайшее время

Средства направят на покрытие дефицита бюджета

Совет директоров МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования (EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов США. Первый транш в около 1,5 млрд долларов ожидается уже в ближайшее время. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Свириденко отметила, что для Украины очень важно, что на пятый год полномасштабной войны и на фоне системных атак РФ по энергетике страна имеет гарантированную финансовую поддержку партнеров и ресурс для стабильной работы государства.

"Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы.

Кроме того, новая программа сотрудничества Украины с МВФ "является якорной для всей международной финансовой поддержки", включая получение кредита не 90 млрд евро от ЕС.

Глава Кабмина уточнила, что кроме финансирования от ЕС, речь идет о финансировании от стран Большой семерки (G7), международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.

"Партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации", - резюмировала Свириденко.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ноябре 2025 года Украина предварительно согласилась на новые требования Международного валютного фонда, необходимые для получения очередного кредитного транша.

В феврале стало известно, что Международный валютный фонд решил отменить предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов. Речь идет о требованиях по НДС для ФЛП, пошлинам на посылки, налога для цифровых-платформ и военного сбора.

Кредит для Киева на 90 млрд евро - что известно

Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов. Об этом 19 декабря сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение Европейского Союза о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро беспрецедентным шагом, который свидетельствует о стратегическом единстве европейских лидеров в противодействии российской агрессии.

Позже стало известно, что Будапешт выступил против предоставления Киеву кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Другие новости:

Об учреждении: МВФ Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

