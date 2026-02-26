В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м

В России грядет взрыв: до лета ее экономика может не дотянуть, и почва для дворцового переворота уже готова, отметил экономист Андрей Новак.

Война достала до кармана каждого россиянина, но космические цены на продукты в РФ в январе-феврале – лишь "цветочки" / Коллаж: Главред

Пока Кремль выбрасывает безумные суммы на войну в Украине и убийство украинцев, россияне в шоке рассматривают цены на продукты питания на прилавках магазинов и платежки за коммунальные услуги за январь. Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская экономика начала 2026 год с заметным ускорением инфляции, причем в основном дорожают товары первой необходимости, в частности, продукты питания. Так, например, яйца в России за год подорожали на 90%, постоянно пробивают потолок цены на овощи, а в феврале там даже вспыхнул "огуречный кризис".

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, почему цены на продукты в России стали космическими, при чем здесь война, которую Россия ведет против Украины, почему РФ уверенно шагает к введению продажи продуктов по талонам, почему обвал российской экономики неизбежен, и когда в России произойдет взрыв, что свидетельствует о готовности почвы к дворцовому перевороту, а также что заставит Россию закончить войну.

С чем связана стремительная инфляция в России, в частности, подорожание продуктов питания? Какие факторы там толкают цены вверх, и насколько значительную роль здесь играет война?

Нынешние процессы в российской экономике имеют одну первопричину – это многолетняя война, которую Россия развязала против Украины. Российское руководство не рассчитывало на такую продолжительность боевых действий. Оно планировало блицкриг и быстрый захват Украины: Киев взять за три дня, а остальные территории, которые должны были образовать "Новороссию", – за три-четыре месяца. Вместо этого полномасштабная война продолжается уже пятый год.

Россия не была готова к такому сценарию, как не была готова и к разрушительным экономическим процессам, которые начались несколько лет назад и сейчас набирают обороты. В начале 2026 года даже официальная статистика в РФ признала, что война достала до кармана каждого россиянина. Это прямое следствие деструктивных экономических процессов, которые запустило полномасштабное вторжение.

Подорожание продуктов питания в РФ является прямым следствием разрушительных экономических процессов, которые запустило вторжение в Украину, подчеркнул Новак / Скриншот

В начале 2026 года разрушительные тенденции в российской экономике значительно ускорились по нескольким причинам.

Во-первых, к этому привели внутренние факторы в России, прежде всего, повышение налогов, введенное российским правительством с 1 января этого года. Это вызвало стремительный рост себестоимости продукции отечественного производства.

Во-вторых, одновременно с налоговым давлением происходит закрытие или сворачивание деятельности многих российских предприятий – как производственных, так и торговых.

Как результат – мы видим тысячи "видеороликов" самих россиян, которые фиксируют безумный рост цен на полках магазинов в январе. В феврале – после получения первых платежек за январь – добавилась новая волна возмущения россиян: суммы за жилищно-коммунальные услуги выросли в несколько раз.

И подорожание продуктов питания, и рост цен на другие товары, и повышение стоимости услуг ЖКХ являются следствием того, что Россия направляет львиную долю ресурсов на войну. Из-за этого у нее остается все меньше средств на поддержку собственного производства, в частности, продуктов питания, и на элементарное обслуживание потребностей жилищно-коммунального хозяйства.

Процессы, которые проявились в начале года в российской экономике, – это только "цветочки", дальше будет еще интереснее? Если говорить именно о продуктах питания, то, помимо "огуречного кризиса", какие еще кризисы возможны в России?

Как я уже отмечал, к стремительному ухудшению экономической ситуации в России прежде всего приводят внутренние факторы, в частности, существенное повышение налогов. Однако есть и внешние факторы, которые негативно влияют на экономику РФ. Речь идет о санкциях, которые продолжают вводиться против России и имеют кумулятивный эффект. Они не только влияют на способность РФ вести войну против Украины, но и непосредственно разрушают российскую экономику. В частности, из-за санкционного давления ухудшаются внешнеэкономические связи России. Об этом свидетельствует и стремительное сокращение экспорта российских энергоносителей, и сокращение импорта в РФ, в частности, продуктов питания.

В сочетании со спадом собственного производства продуктов питания это приводит к дефициту товаров. По многим категориям товаров в России существенно снизилась конкуренция: стало меньше и отечественных производителей, и импортеров. А когда предложение на рынке сокращается, реакция всегда одинаковая – стремительный рост цен.

Подорожание продуктов в России дополнительно стимулируется ростом налоговой нагрузки. Таким образом возникает двойной эффект: внутренние и внешние факторы синхронно ускоряют деградацию экономики России и раскручивают маховик инфляции.

Так называемый "огуречный кризис" в России – это лишь образ. Дело в том, что именно на огурцы цены выросли наиболее существенно. Огурец – продукт, который раньше считался общедоступным и дешевым – в России стремительно взлетел в цене, став дороже экзотических овощей и фруктов, которые везут за тысячи километров. Сами россияне называют продовольственный кризис "огуречным", однако речь идет о подорожании не только огурцов – кризис охватывает практически весь спектр продуктов питания, стремительно дорожает все.

"Огуречный кризис" в России – это только образ, там стремительно дорожают все продукты питания, отметил экономист / Скриншот

Ярким подтверждением этого являются опять-таки "видосики" россиян из российских супермаркетов, которые свидетельствуют о том, что на продукты начали массово вешать антикражные магнитные датчики. Теперь защищают даже те товары, которые никогда раньше не считались дефицитными или дорогими и на которые никогда не вешали магнитную защиту: сливочное масло, сыр, шоколад и даже определенную упакованную хлебобулочную продукцию. Это свидетельствует о том, что вся линейка продуктов питания – от овощей и "молочки" до сладостей и хлебобулочных изделий – перешла в категорию дорогих продуктов.

Это происходит из-за уменьшения предложения производителей и сокращения предложения импорта. Это приводит к снижению конкуренции на рынке, росту себестоимости и – как следствие – к стремительному подорожанию продуктов питания в России.

Там не удержали цены даже на алкоголь. Даже такой "стратегический продукт", каким в России всегда была водка и оставалась доступной с советских времен, сейчас начал стремительно дорожать. По последним данным, минимальная цена стандартной бутылки водки объемом 0,5 литра в России существенно выросла – до 400 рублей. Это более 200 гривен за пол-литровую бутылку водки. И это фактически вдвое дороже, чем стоят водки в Украине. Для многих россиян это, пожалуй, самый болезненный удар. Водка перестает быть легкодоступной и превращается в экзотический по цене продукт.

После ваших слов складывается впечатление, что доступными для россиян останутся только ингредиенты для щей и боярышник.

Фактически да. Даже те россияне, которые считались обеспеченными, то есть жители Москвы и Санкт-Петербурга, сейчас тоже снимают сотни видео, демонстрируя свои платежки за жилищно-коммунальные услуги за январь и ценники в магазинах. Россияне, покупая продукты на значительные суммы, удивляются, что этого набора едва хватит на короткое время. Это свидетельствует о том, что потребительская корзина всех россиян, независимо от их прежнего материального положения, существенно обеднела.

Что вообще в этом контексте ждет россиян: продукты по талонам, пустые прилавки или космические цены в магазинах?

В российском обществе сохраняется огромная пропасть между бедными, которых там подавляющее большинство, и небольшой прослойкой состоятельных граждан. Впрочем, это различие между бедными и богатыми постепенно стирается, но не за счет того, что бедные становятся богаче. Наоборот. Те, кто раньше считали себя обеспеченными, теперь вынуждены существенно ограничивать свою потребительскую корзину и отказываться от привычных товаров и услуг. Все больше россиян мигрируют в категорию людей, которые вынуждены тщательно считать каждую копейку, балансируя между доходами и расходами на базовые жизненные потребности. Это ощущается даже в богатых городах России – Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, уже все россияне ощутили на себе разрушительные экономические последствия войны России против Украины.

В России огромная пропасть между бедными и богатыми, но даже обеспеченные россияне в Москве начали ограничивать свою потребительскую корзину, отметил Новак / Фото: ua.depositphotos.com/

Однако, как свидетельствуют многочисленные видео в сети, далеко не все граждане РФ выстраивают причинно-следственную связь и понимают, что стремительный рост цен и падение уровня их жизни является прямым следствием войны, которую их страна развязала против Украины. Процент россиян, которые начинают что-то понимать, постепенно растет, но он все еще незначителен.

Как бы то ни было, но нынешнего роста цен недостаточно, чтобы побудить к протестным действиям россиян ни в крупных городах, ни в глубинке, где уровень жизни катастрофически низкий.

В общем, продукты по талонам – это то, к чему стремительно катится Россия. Там повторяется ситуация последних лет Советского Союза. Более того, в некоторых российских регионах уже звучат предложения о применении таких механизмов в отношении продуктов питания. Так, например, там думают о введении продовольственных карточек на определенные суммы для российских пенсионеров. То есть местные власти хотят ежемесячно выдавать пенсионерам продовольственные талоны в дополнение к мизерным пенсиям, которые сейчас почти полностью уходят на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие времена в России настанут очень скоро, они уже стучат в двери россиян.

Каких масштабов должна достичь проблема инфляции и дефицита товаров в России, чтобы это дало толчок для социальных возмущений: условно говоря, "голодных бунтов", протестов, бунта местных элит и т. д.? Когда эта проблема будет иметь политические последствия для российской власти?

В тех многочисленных видео, в которых россияне жалуются на ухудшение жизни, они не связывают свои проблемы с войной против Украины. Они в основном апеллируют к Владимиру Владимировичу и просят помочь и разобраться с местными чиновниками. То есть они искренне верят, что причиной ухудшения их жизни являются местные чиновники, которые на самом деле политически и экономически в России ничего не решают.

Исторический опыт показывает: смена власти в России, как правило, происходит не из-за народных бунтов, а из-за дворцовых переворотов. Так было и в имперские, и в советские времена. Например, Сталин пришел к власти только тогда, когда Ленин уже был физически неспособен управлять государством; несмотря на все регалии "победителя", Сталина устранили, причем он ушел из жизни при странных обстоятельствах; устранение Берии стало результатом закулисных игр; Хрущева отправили на пенсию узким кругом руководства КПСС.

Так что смена власти в Москве происходит не по народной инициативе, а в результате дворцовых переворотов. Сейчас в России сформировались все предпосылки для очередного дворцового переворота. Российская бизнес- и политическая элита первой ощутила на себе разрушительное влияние международных санкций: аресты и блокировка активов, катастрофическое падение доходов от экспорта в энергетике, химической промышленности, металлургии и сельском хозяйстве, ограничение передвижения по миру, запреты на въезд в цивилизованные страны и невозможность пользоваться роскошью, к которой они привыкли, — все это давит на "верхушку" последние четыре года. Эти санкции вводились поэтапно: от первых ограничений в 2014 году до масштабных пакетов после полномасштабного вторжения.

Поэтому почва для переворота в России уже готова. Вопрос только в том, какую форму он примет, а также кто именно решится его возглавить и реализовать.

Россияне не видят связи между экономическими проблемами и войной в Украине, поэтому просят Путина разобраться с местными властями, отметил Новак / Фото: t.me/news_kremlin

The Washington Post писал в феврале, что чиновники финансового блока правительства РФ предупредили Путина о приближении масштабного экономического кризиса, который произойдет через три-четыре месяца. Видите ли вы признаки такого грандиозного обвала российской экономики летом?

Российская экономика сейчас находится в таком состоянии, что ее финансовый крах может произойти в любой момент.

Что такое финансовый крах в этом контексте? Это, с одной стороны, резкий обвал курса рубля, а с другой – неспособность как федерального, так и региональных бюджетов выполнять социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты и помощь незащищенным слоям населения.

Кризис в России может вспыхнуть в любой момент. Уже сейчас большинство российских регионов заявляют о нехватке средств даже на приоритетную статью расходов – оплату контрактов с военнослужащими, которые идут на войну против Украины. Если уже нет денег на главную статью расходов, это указывает на истощение всей бюджетной системы РФ.

Данные за январь 2026 года впечатляют: дефицит федерального бюджета только за один месяц составил 1,7 трлн рублей. Это уже треть всего дефицита, заложенного на 2026 год! Это многое говорит об объективном состоянии федерального бюджета РФ.

К этому стоит добавить проблему долгов российских компаний. По данным Центробанка России, около 60% крупнейших российских компаний вместо того, чтобы наполнять бюджет, как они делали раньше, теперь сами просят денег у государства. Это касается и нефтегазовых компаний, и РЖД, то есть Российских железных дорог, и т.д. Те компании, которые ранее были главными донорами бюджета, за счет чьих сверхприбылей и уплаченных налогов финансировался федеральный и большинство местных бюджетов, превратились в реципиентов бюджета. Они просят либо денег из федерального бюджета, либо налоговых льгот. Поэтому наиболее прибыльные российские компании уже либо стали убыточными, либо их доходы настолько сократились, что они больше не могут платить налоги в тех объемах, что и раньше. Подчеркиваю, так происходит почти во всех отраслях российской экономики.

Правильно ли я вас поняла, российская экономика может не дотянуть даже до лета?

Нынешнее состояние российской экономики слишком напоминает состояние советской экономики в последние годы существования СССР. Тогда произошел каскад стремительных экономических и финансовых потрясений, которые привели сначала к экономическому, а затем и к политическому краху Советского Союза.

Стоит вспомнить так называемую "павловскую денежную реформу", которая мгновенно обесценила многолетние накопления советских граждан на их сберегательных книжках. Вскоре после этого СССР утратил способность финансировать республики, входившие в его состав. Именно это очень быстро спровоцировало центробежные процессы – и экономические, и политические.

Аналогичная ситуация в России может вспыхнуть в любой момент. Сейчас даже единичное заявление о выходе из состава РФ любого региона способно спровоцировать цепную реакцию по всей стране и аналогичные действия в других регионах. Ведь состав субъектов Российской Федерации чрезвычайно разнороден: рядом с относительно благополучными регионами существуют не просто депрессивные, а критически кризисные. Поэтому искра центробежных политических процессов может вспыхнуть в любой момент, когда региональные власти окажутся неспособными обеспечить за счет бюджета выполнение даже элементарных хозяйственных функций на местах.

История повторяется, и нынешнее состояние экономики РФ слишком напоминает состояние экономики СССР перед распадом Союза / Фото: ua.depositphotos.com

По вашему мнению, крах российской экономики неизбежно приведет к распаду Российской Федерации, по крайней мере, к выходу из ее состава определенных ее субъектов?

Именно так. Аналогия с Советским Союзом здесь абсолютно уместна. История уже повторяется: и хотя есть определенные нюансы, общие тенденции практически идентичны.

Нынешний национальный и административный состав Российской Федерации в несколько уменьшенном масштабе очень напоминает структуру бывшего СССР с его 15 республиками. Тогда каждая республика представляла отдельный народ с собственным языком, культурой и историей. Похожая ситуация наблюдается и в современной России: большинство регионов — это либо национальные республики со своей идентичностью, языком и культурой, либо мощные региональные объединения, на территории которых сосредоточены ресурсы, которые эксплуатирует Москва, однако уровень жизни там остается катастрофически низким. В России есть нефтеносные, газоносные, алмазоносные, золотодобывающие и промышленные регионы, где сосредоточены залежи руд, металлов, плодородные земли, лесные и водные ресурсы, но уровень жизни в этих регионах таков, что россияне там едва сводят концы с концами.

Резкий дисбаланс между богатством недр и нищетой населения, особенно на фоне роскоши Москвы и Санкт-Петербурга, может в любой момент стать детонатором. Местные элиты рано или поздно вынесут в политическую плоскость лозунг: "Хватит кормить Москву!". Это недовольство провинции Москвой, которая "жирует", может взорваться в любом регионе в любой момент. А это спровоцирует цепную реакцию необратимых политических событий в России.

Крах экономики и распад России, о которых вы говорите, уже неизбежны? Есть ли у российской власти инструменты, чтобы предотвратить это?

И тенденции в российской экономике, и тенденции на фронте, то есть в войне против Украины, уже преодолели, как россияне любят говорить, все возможные "красные линии", когда Россия еще могла бы остановиться и вернуться к какой-то форме мирной жизни, которая была до вторжения в Украину.

Уже все поняли, что Россия не собирается идти на какие-либо уступки и каждый день только увеличивает масштабы атак на Украину. Поэтому в переговорах все просто тянут время и ждут, когда внутренние экономические и политические процессы в России разрушат ее изнутри. То есть цивилизованный мир хочет победить Россию малой кровью для себя. Другой вопрос, что для Украины это уже давно не "малая кровь", но для европейцев, американцев и представителей других цивилизованных стран, которые сейчас поддерживают Украину, лучшей является мягкая форма развала России изнутри, а не масштабное военное противостояние на уровне мировой войны.

Путин не хочет и уже не может остановить войну, поэтому она будет продолжаться до тех пор, пока он во главе России, подчеркнул Новак / Фото: kremlin.ru

Что должно произойти с Россией или с российской экономикой, чтобы Кремль начал сворачивать войну? И насколько, по вашему мнению, далек этот момент?

Пока Путин остается у власти в России, война не закончится. Путин не способен, не хочет и уже не может остановить войну, потому что так он потеряет все. Это для него будет политической смертью, а впоследствии и физической. Поэтому война будет продолжаться как минимум до тех пор, пока Путин остается во главе России.

Другое дело, что смена власти в результате дворцового переворота, о котором мы говорили, может произойти в любой момент. В зависимости от того, кто заменит Путина, можно будет сделать вывод, будет ли новая власть договорной.

Почему вы думаете, что дворцовый переворот в России возможен в ближайшей перспективе? Ведь элиты терпят серьезные санкции и ограничения уже четыре года, даже больше, но к каким-либо решительным действиям не прибегают. Возможно, просто не хотят?

Думаю, что те российские бизнес- и политические элиты, которые уже многое потеряли и продолжают терять каждый день, наверное, просто ищут форму, как устранить Путина – человека, который создал для них такие проблемы. Я так понимаю, что вопрос только в том, кто на себя возьмет эту смелость – организовать и осуществить эту операцию.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

