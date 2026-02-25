Дети будут просить добавки: рецепт полезных конфет из трех ингредиентов

Легкий рецепт очень вкусных и натуральных конфет.

https://glavred.info/recipes/deti-budut-prosit-dobavki-recept-poleznyh-konfet-iz-treh-ingredientov-10744052.html Ссылка скопирована

Рецепт конфет из банана / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Дети и взрослые обожают конфеты, но в большом количестве есть их нежелательно. Однако дома можно сделать такие конфеты, которые поразят всех своим вкусом и при этом не навредят, ведь не будут содержать сахара.

Главред узнал , что рецептом натуральных конфет из банана поделилась в TikTok украинская блогерша Анастасия Симашко.

Кокосово-банановые конфеты - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Банан 1 шт.

Какао 10 г

Кокосовая стружка

Банан разминаем вилкой до консистенции пюре. Добавляем к нему 60 грамм кокосовой стружки, какао и перемешиваем массу. Формируем шарики и обваливаем в кокосовой стружке. Готовые конфеты охлаждаем 20-30 минут в холодильнике.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить кокосово-банановые конфеты:

Читайте также:

О персоне: Анастасия Симашко Анастасия Симашко — украинская блогерша, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует разнообразные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред