Дети будут просить добавки: рецепт полезных конфет из трех ингредиентов

Анна Косик
25 февраля 2026, 21:36
Легкий рецепт очень вкусных и натуральных конфет.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2-3 порции
Кухня Кухня Интернациональная
натуральные конфеты
Рецепт конфет из банана / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Дети и взрослые обожают конфеты, но в большом количестве есть их нежелательно. Однако дома можно сделать такие конфеты, которые поразят всех своим вкусом и при этом не навредят, ведь не будут содержать сахара.

Главред узнал , что рецептом натуральных конфет из банана поделилась в TikTok украинская блогерша Анастасия Симашко.

Кокосово-банановые конфеты - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Банан 1 шт.
  • Какао 10 г
  • Кокосовая стружка

Банан разминаем вилкой до консистенции пюре. Добавляем к нему 60 грамм кокосовой стружки, какао и перемешиваем массу. Формируем шарики и обваливаем в кокосовой стружке. Готовые конфеты охлаждаем 20-30 минут в холодильнике.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить кокосово-банановые конфеты:

@top_havchik_ ?? Кокосово-банановые конфеты ? Ингредиенты: ? Банан — 1 шт ? Кокосовая стружка — 60 г ? Какао — 10 г ? Кокосовая стружка — для обваливания ⸻ ?‍? Приготовление: 1️⃣ ? Банан хорошо размять до пюре. 2️⃣ ? Добавить 60 г кокосовой стружки, перемешать до густой массы. 3️⃣ ? Всып какао, тщательно перемешай. 4️⃣ ✋ Сформируй шарики. 5️⃣ ? Обваляй каждую конфету в кокосовой стружке. 6️⃣ ❄️ Охлади в холодильнике 20–30 минут.#конфеты#конфетыизбанана#конфетыизкокоса#конфетырецепт♬ Oui, oui, oui, oui - Sacha Distel

О персоне: Анастасия Симашко

Анастасия Симашко — украинская блогерша, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует разнообразные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.

конфеты рецепт десерт рецепты
В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

15:26

Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом: жизнь начнет меняться

15:25

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

