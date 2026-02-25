Хэлли Берри рассказала, что она не разрешает жениху делать в постели

Кратко:
- Чего не делает Хэлли Берри
- О чем они негласно договорились с мужем
Голливудская актриса Хэлли Берри рассказала об одной вещи, ради которой она отказывается притворяться.
Как пишет Page Six, 59-летняя обладательница премии "Оскар" говорит, что не будет ничего имитировать в спальне со своим женихом Ван Хантом.
Берри, появившись во вторник в эпизоде подкаста "Секс с Эмили", подробно рассказала, что не любит притворяться, что испытывает пиковое наслаждение, чтобы доставить удовольствие партнеру.
"Нам нужно было довести дело до конца, чтобы он чувствовал себя хорошо, доводя меня до него", — отметила она. "Нам нужно было сказать, что мы это сделали, чтобы он чувствовал себя хорошо. Потому что что это значит? Это значит ставить его потребности выше наших собственных. И теперь я больше так не делаю".
"Мы оба заслуживаем того, чтобы это было приятным опытом для нас обоих, чтобы мы оба могли перевернуться и заснуть, потому что нам хорошо — а не один храпит, а другой смотрит в потолок и думает: „Что за черт?""
В этом месяце Берри подтвердила, что обручилась с 55-летним Ван Хантом после почти шести лет их отношений. Актриса из "Женщины-кошки" сообщила об этом в выпуске "Шоу Джимми Фэллона" от 5 февраля, развеяв слухи о том, что она сначала ему отказала.
О персоне: Хэлли Берри
Хэлли Берри - американская актриса, режиссёр. Лауреат премии "Оскар" 2002-го года за фильм "Бал монстров", а также премий "Золотой глобус" (2000), "Эмми" (2000), BAFTA (2003). Первая темнокожая актриса, получившая премию "Оскар" в главной номинации "за лучшую женскую роль".
