Хэлли Берри рассказала, что она не разрешает жениху делать в постели

Голливудская актриса поделилась своими постельными тайнами.

Хэлли Берри поделилась секретом / Коллаж Главред, фото Instagram/halleberry

Кратко:

Чего не делает Хэлли Берри

О чем они негласно договорились с мужем

Голливудская актриса Хэлли Берри рассказала об одной вещи, ради которой она отказывается притворяться.

Как пишет Page Six, 59-летняя обладательница премии "Оскар" говорит, что не будет ничего имитировать в спальне со своим женихом Ван Хантом.

Берри, появившись во вторник в эпизоде ​​подкаста "Секс с Эмили", подробно рассказала, что не любит притворяться, что испытывает пиковое наслаждение, чтобы доставить удовольствие партнеру.

Хэлли Берри поделилась личным/ instagram.com/halleberry

"Нам нужно было довести дело до конца, чтобы он чувствовал себя хорошо, доводя меня до него", — отметила она. "Нам нужно было сказать, что мы это сделали, чтобы он чувствовал себя хорошо. Потому что что это значит? Это значит ставить его потребности выше наших собственных. И теперь я больше так не делаю".

Хэлли Берри рассказала об интимном / instagram.com/halleberry

"Мы оба заслуживаем того, чтобы это было приятным опытом для нас обоих, чтобы мы оба могли перевернуться и заснуть, потому что нам хорошо — а не один храпит, а другой смотрит в потолок и думает: „Что за черт?""

В этом месяце Берри подтвердила, что обручилась с 55-летним Ван Хантом после почти шести лет их отношений. Актриса из "Женщины-кошки" сообщила об этом в выпуске "Шоу Джимми Фэллона" от 5 февраля, развеяв слухи о том, что она сначала ему отказала.

О персоне: Хэлли Берри Хэлли Берри - американская актриса, режиссёр. Лауреат премии "Оскар" 2002-го года за фильм "Бал монстров", а также премий "Золотой глобус" (2000), "Эмми" (2000), BAFTA (2003). Первая темнокожая актриса, получившая премию "Оскар" в главной номинации "за лучшую женскую роль".

