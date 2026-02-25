Ударят морозы до -5 градусов: погода в Тернополе резко изменится

В Тернопольской области также возможен слабый туман.

Погода в Тернополе 26 февраля / фото: УНИАН

Какая будет погода в Тернополе в четверг

Когда возможно изменение гидрологической ситуации

Погода в Тернопольской области в четверг, 26 февраля, будет облачной, но с прояснениями. Осадков не ожидается. Также на дорогах сохранится гололед. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

В частности, ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет северного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит 0...-5 градусов, днем ожидается от -2 до +3 градусов.

Температура воздуха по городу ночью будет в пределах -3...-5 градусов, днем – 0...+2 градуса.

Кроме того, синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации на реках Тернопольской области в период с 26 по 27 февраля.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Погода в Украине в марте

Синоптики Укргидрометцентра заявили, что погода в Украине в марте 2026 года будет соответствовать норме. Только в нескольких областях будет теплее, чем обычно.

Так, средняя месячная температура ожидается в пределах нормы - 1-7° тепла. Только на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в Житомирской области в ближайшие дни ожидается резкое изменение погодных условий. Начало недели прошло под влиянием теплого атлантического воздуха, приносящего дожди, туман и гололед, однако уже с 25 февраля в область вернется холодный воздух и морозы.

В Ровенской области 26 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег и мокрый снег, днем существенных осадков не прогнозируется.

Кроме того, в течение двух дней в Одесской области также ожидается изменение погодных условий. Сначала регион накроет циклон "Алина", позже ему на смену придет антициклон "Хейко".

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

