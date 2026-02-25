Укр
Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известно

Руслан Иваненко
25 февраля 2026, 19:46
Задержали подозреваемого в убийстве Андрея Портнова во время спецоперации в Германии с участием испанских и немецких агентов.
Провели обыск жилья подозреваемого по европейскому ордеру на арест / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

  • В Германии задержан подозреваемый в убийстве Андрея Портнова
  • Убийство произошло в прошлом году в Испании возле учебного заведения
  • Задержание проводилось при участии немецких и испанских спецслужб

В Германии задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, который был застрелен в прошлом году в Испании. Об этом сообщает испанская полиция.

Имя задержанного не раскрывают. Местный телеканал Antena 3 отмечает, что он является гражданином Украины. Для проведения обыска его жилья суд выдал европейский ордер на арест и расследование.

видео дня

Спецоперация в Германии

Спецоперация по его задержанию состоялась в немецком городе Хайнсберг с участием агентов 5-й группы по расследованию убийств полиции Мадрида и группы специальных операций Федерального ведомства криминальной полиции Германии.

По данным испанских правоохранителей, задержанный является непосредственным исполнителем преступления: именно он открыл огонь у ворот учебного заведения, где произошел инцидент.

Испанская полиция сначала рассматривала версию заказного убийства, связанного с профессиональной или политической деятельностью погибшего. Расследование продолжается.

Видео задержания подозреваемого

Фото: скриншот

Убийство Андрея Портнова - новости по теме

Как сообщал Главред, утром 21 мая в испанском городе Посуэло-де-Аларкон, что недалеко от Мадрида, был убит Андрей Портнов - бывший заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича .

В момент стрельбы Портнов возвращался к машине и разговаривал по телефону. Нападавший в спортивном костюме выстрелил ему в шею, спину и голову. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Напомним, СМИ раскрыли новые детали убийства Андрея Портнова. Когда Портнов уже был на парковке, менее чем в трех метрах от машины, неизвестный в спортивном костюме и с частично скрытым лицом несколько раз выстрелил в Портнова.

Читайте также:

Кто такой Андрей Портнов?

Андрей Портнов - украинский пророссийский политик и юрист. Народный депутат Украины 5-6 созывов (2006—2007, 2007—2010). С 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 — руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и заместитель главы АП. Во время Евромайдана был причастен к принятию "законов 16 января". Сразу после Евромайдана, в 20-х числах февраля 2014 года выехал из Украины. В 2014—2015 годах находился под санкциями Европейского Союза. С 2021 года находился под визовыми и финансовыми санкциями США в связи с причастностью к масштабной коррупции в Украине, пишет Википедия.

Андрей Портнов убийство
Последние новости

Ни образа, ни вкуса: стилист рассказала, как не опозориться при выборе вещей

13:54

В РФ готовятся к приезду Аллы Пугачевой

13:44

Без лишних трат: девушка сделала из обычного гаража стильный домВидео

