Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему иллюминаторы в самолете маленькие и круглые: стюардесса рассказала правду

Анна Косик
25 февраля 2026, 19:06
Причина нестандартных форм и размеров иллюминаторов не в красоте.
стюардесса, иллюминатор
Секрет иллюминаторов самолета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Почему иллюминаторы в самолетах небольшого размера
  • По какой причине в самолетах не устанавливают квадратные окна

Многие пассажиры после путешествия самолетом задумывались о том, почему иллюминаторы в салоне имеют необычную форму и довольно маленький размер. Выяснилось, что это не просто так.

Главред узнал, почему в самолетах делают окна именно таких размеров. Об этом в TikTok рассказала стюардесса международных авиалиний и эксперт по преодолению страха полетов Татьяна Иванихина.

видео дня

По ее словам, иллюминаторы — не просто конструкция, чтобы было видно облака. Во-первых, они фактически являются отверстиями в корпусе самолета, поэтому чем они больше, тем слабее место в фюзеляже.

"Чем больше будет иллюминатор, тем он будет тяжелее, потому что стекло толще, для того чтобы иллюминаторы выдержали перепад давления. А это, соответственно, лишние килограммы. И поэтому именно такие размеры иллюминаторов позволяют держать оптимальный вес самолета", - пояснила Иванихина.

Почему иллюминаторы в самолетах круглой формы

Стюардесса также отметила, что раньше в самолетах были иллюминаторы квадратной формы, но из-за перепада давления они могли трескаться по углам. Поэтому в современных моделях самолетов углы иллюминаторов закругляют, или же вообще делают окошки круглыми или овальными.

Смотрите видео с объяснением стюардессы:

Читайте также:

О персоне: tanya_ivanikhina_

tanya_ivanikhina_ — TikTok-страница стюардессы международных авиалиний и эксперта по преодолению страха полетов. Татьяна ведет блоги в Instagram, TikTok, где рассказывает об авиации, преодолении страхов и техниках самопомощи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стюардесса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известно

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известно

19:46Украина
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

19:40Мир
РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

18:22Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Последние новости

19:56

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

19:46

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известноВидео

19:40

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известноВидео

19:37

Черные пятна на розах: как предотвратить грибковое заболеваниеВидео

19:36

Ударят морозы до -5 градусов: погода в Тернополе резко изменится

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
19:31

Девушка назвала кошку в честь волка: никто не был готов к тому, что случитсяВидео

19:13

Кого ждет судьбоносный март и чью жизнь перевернет затмение: прогноз на месяцВидео

19:10

Почему в Китае началась массовая чистка армиимнение

19:06

Почему иллюминаторы в самолете маленькие и круглые: стюардесса рассказала правду

Реклама
18:51

Контроль на дорогах усиливается: кого и за что будут штрафовать в 2026 годуВидео

18:48

Уже продают почти за бесценок: один овощ рекордно упал в цене

18:37

Полного завершения войны не будет - раскрыт интересный нюанс по переговорам

18:36

Женщина заявила, что "стареет в обратную сторону": в чем ее секретВидео

18:34

Хэлли Берри рассказала, что она не разрешает жениху делать в постели

18:22

РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

18:11

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от моли в крупах

18:03

Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

17:58

О чем на самом деле думают кошки: ветеринар раскрыла "план дня" каждого мурчика

17:52

Громкий камбэк: Степаненко возвращается в УПЛ, но не в "Шахтер"

17:37

Где в Украине похоронены Нестор Летописец и Илья Муромец – историк удивилВидео

Реклама
17:35

Как выглядеть стильно весной 2026 без лишних затрат - советы стилиста

17:21

Как понять, что вами манипулируют: 11 признаков, которые большинство игнорирует

17:10

"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

17:07

Не просто яичница: рецепт завтрака из четырех ингредиентов за 7 минут

16:57

В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома

16:55

Скачок цен на продукты в марте: что больше всего ударит по кошельках украинцев

16:51

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

16:23

"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

16:18

Россияне приписывают себе новый "захват": в ВСУ расставили все точки над "і"

16:18

Как часто нужно менять ершик для унитаза: мнения разделились

16:01

Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

16:01

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

15:40

Звезда фильма "Джанго освобожденный" совершил самоубийство

15:31

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

15:26

Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом: жизнь начнет меняться

15:25

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

14:51

Что означает слово "розмай" из песни Яремчука "Гай, зеленый гай": неожиданный ответ

14:42

В Украине могут повысить сразу три тарифа для населения: эксперт сказал когда

14:31

Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

14:30

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Реклама
14:24

Крупный срок с конфискацией: пропагандистку Чичерину засудили

14:11

Мощный удар по Крыму: ССО уничтожили главные системы ПВО россиян, подробности

14:05

Брошенную на морозе собаку забрали из приюта: ее реакция поразила

13:58

Ни образа, ни вкуса: стилист рассказала, как не опозориться при выборе вещей

13:54

В РФ готовятся к приезду Аллы Пугачевой

13:44

Без лишних трат: девушка сделала из обычного гаража стильный домВидео

13:24

Терпела измену и родила 4-ых детей: какой была жена Михаила Коцюбинского

13:18

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

12:56

Козловский рассказал всю правду о конфликте с Кондратюком - детали

12:31

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять