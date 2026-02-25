Почему иллюминаторы в самолете маленькие и круглые: стюардесса рассказала правду

Вы узнаете:
Многие пассажиры после путешествия самолетом задумывались о том, почему иллюминаторы в салоне имеют необычную форму и довольно маленький размер. Выяснилось, что это не просто так.
Главред узнал, почему в самолетах делают окна именно таких размеров. Об этом в TikTok рассказала стюардесса международных авиалиний и эксперт по преодолению страха полетов Татьяна Иванихина.
По ее словам, иллюминаторы — не просто конструкция, чтобы было видно облака. Во-первых, они фактически являются отверстиями в корпусе самолета, поэтому чем они больше, тем слабее место в фюзеляже.
"Чем больше будет иллюминатор, тем он будет тяжелее, потому что стекло толще, для того чтобы иллюминаторы выдержали перепад давления. А это, соответственно, лишние килограммы. И поэтому именно такие размеры иллюминаторов позволяют держать оптимальный вес самолета", - пояснила Иванихина.
Почему иллюминаторы в самолетах круглой формы
Стюардесса также отметила, что раньше в самолетах были иллюминаторы квадратной формы, но из-за перепада давления они могли трескаться по углам. Поэтому в современных моделях самолетов углы иллюминаторов закругляют, или же вообще делают окошки круглыми или овальными.
О персоне: tanya_ivanikhina_
tanya_ivanikhina_ — TikTok-страница стюардессы международных авиалиний и эксперта по преодолению страха полетов. Татьяна ведет блоги в Instagram, TikTok, где рассказывает об авиации, преодолении страхов и техниках самопомощи.
