Ни образа, ни вкуса: стилист рассказала, как не опозориться при выборе вещей

Мир моды устал от кричащих брендовых надписей. Логомания уступает место интеллектуальному стилю, где главную роль играют крой, ткани и личность.

Почему логотипы выходят из моды? / Коллаж: Главред, скриншоты

Почему логомания выходит из моды

Что придет на смену логотипам

Модная индустрия готовится к очередному большому развороту. Если в последние годы мы наблюдали настоящий бум на огромные надписи Gucci, Dior или Chanel, то уже в 2026 году этот тренд официально переходит в категорию "анти".

Эксперты отмечают: мода на "брендывместо стиля" отживает свое, уступая место осознанному выбору, индивидуальности и содержанию — Главред расскажет подробнее.

Почему мир моды устал от логотипов

Навязчивая демонстрация статуса через большие буквы на груди, сумках или обуви постепенно теряет актуальность. Логомания, которая когда-то была маркером принадлежности к определенной элите, все чаще воспринимается как отсутствие собственного стиля и зависимость от чужих "подсказок".

Сегодня сам логотип уже не гарантирует ни модности, ни вкуса. Наоборот — он часто подчеркивает шаблонность образа.

Главная проблема логомании — потеря смысла

Когда логотип становится единственным акцентом, сама одежда и человек в ней как будто исчезают. Вещь перестает быть инструментом самовыражения и превращается в рекламный носитель.

Стилист Антонина Коваль в своем блоге формулирует это максимально четко: логомания без содержания больше не работает.

Признаки тренда, который становится "анти"

"Кричащие" логотипы

Надписи на всю сумку, футболку или свитшот, главная функция которых — продемонстрировать цену и название бренда.

Бренд вместо стиля

Покупка осуществляется не из-за кроя, качества или соответствия личному образу, а только ради узнаваемого знака.

Ошибочная формула "Логотип = статус"

Современная мода все больше ориентируется на концепцию quiet luxury — "тихой роскоши", где о статусе говорят ткани, посадка и детали, а не громкие принты.

Мода 2026: стиль становится интеллектуальным

В 2026 году актуальность вещи будет определяться ее формой, фактурой и способностью подчеркивать индивидуальность владельца. Одежда больше не кричит — она "говорит" тихо, но уверенно.

Вместо роли живой рекламы бренда потребители выбирают вещи со смыслом — те, которые остаются актуальными независимо от сезона и трендов.

Скрытые логотипы и новая эстетика

Дизайнеры все чаще прячут логотипы внутрь изделия, делают их микроскопическими или используют узнаваемость через крой, текстуру или фирменную деталь.

В результате бренд становится заметным только для знатоков. Это создает игру, добавляет образу глубины и загадочности — того, чего невозможно достичь свитшотом с надписью на всю спину.

Что стоит учесть, обновляя гардероб

Если вы планируете инвестиции в свой стиль на следующие сезоны, эксперты советуют делать ставку на лаконичные формы, выбирать качественные ткани, а также обращать внимание на посадку и универсальность вещей.

Время, когда мы покупали "статус" в виде логотипов, окончательно уходит. На смену ему приходит настоящий стиль — тихий, продуманный и персональный.

Об источнике: Антонина Коваль Антонина Коваль — персональный стилист и ТВ-эксперт. Создает стильные образы для звезд шоу-бизнеса и работает в сфере моды уже более 10 лет. На своем YouTube-канале эксперт делится советами о моде и стиле, а также дает профессиональные советы для создания актуального гардероба.

