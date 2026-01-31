Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

О чем вы узнаете:
- Одежда, аксессуары и обувь, которые не будут модными в 2026 году
- Что в 2026 году будет уже немодным
Мир моды в 2026 году окончательно смещает фокус с демонстративного потребления на осознанность и индивидуальность. То, что еще недавно считалось символом статуса или комфорта, сегодня все чаще воспринимается как признак стилистической инерции. Мода 2026 года — это не погоня за новыми вещами, а эволюция стиля. Громкие бренды уступают место "тихому люксу", а бесконтрольный оверсайз — архитектурному крою, который уважает пропорции человеческого тела. Главред расскажет более подробно.
Логомания без смысла — главный антитренд года
Один из самых заметных антитрендов 2026 года — логомания без содержания. Большие логотипы на сумках, футболках или свитшотах больше не воспринимаются как маркер статуса. Вместо этого в центре внимания — качество тканей, чистота линий и продуманный крой. Концепция "тихого люкса" предлагает другой подход: вещь должна быть понятна не окружению, а прежде всего владельцу. Статус теперь заключается не в демонстрации цены, а в способности объяснить, почему именно эта вещь соответствует внутреннему состоянию.
Конец эпохи бесформенного оверсайза
Еще один пережиток прошлого — гипертрофированный оверсайз. Бесформенные вещи, полностью скрывающие фигуру за мешковатым силуэтом, постепенно исчезают из актуальных коллекций. Психологически люди больше не стремятся "растворяться" в одежде. Актуальным остается контролируемый объем, который ведет диалог с телом: подчеркивает сильные стороны, но не переходит в чрезмерную облегаемость.
В то же время мода 2026 года окончательно отказывается от возрастных ярлыков. Формула "это не для моего возраста" больше не работает. Значение имеет не дата рождения, а масштаб личности и индивидуальная энергия.
Платья: что выглядит устаревшим
В список антитрендов попали и конкретные фасоны. Среди платьев стоит избегать:
- ультраобтягивающих бандажных моделей;
- тонкого трикотажа, подчеркивающего мельчайшие недостатки;
- избыточного декора, дешевого кружева и низкокачественной синтетики.
Вместо этого актуальными становятся структурированные платья, которые держат форму: минималистичные модели из шерсти или шелка, а также платья-жакеты, сочетающие сдержанность и силу силуэта.
Видео о том, что не стоит носить в 2026 году, можно посмотреть здесь:
Брюки и джинсы: новые пропорции
В сегменте брюк и джинсов главным антитрендом стали укороченные широкие модели. Мода 2026 года тяготеет к полным, длинным пропорциям, которые визуально вытягивают силуэт. Также стоит попрощаться с:
- слишком рваными джинсами;
- низкой посадкой;
- джеггинсами с высоким содержанием эластана;
- кожаными лосинами, утратившими актуальность.
На их место приходят джинсы классического кроя со средней или высокой посадкой и четкой формой.
Верхняя одежда: минус случайные решения
Верхняя одежда также претерпела заметные изменения. Куртки "размер в размер" с частыми поперечными швами, пальто с рукавом три четверти и меховые жилеты больше не входят в актуальный гардероб.В тренде — структурированные пальто длины миди и макси, винтажные шубы и пуховики с продуманным, изящным кроем.
Обувь: легкость вместо массивности
Массивные "папины" кроссовки окончательно сдают позиции. Им на смену приходят лаконичные, легкие модели без лишнего декора. Грубые челси также отходят на второй план, уступая место:
- изящным ботильонам;
- жокейским сапогам;
- утепленным лоферам на платформе.
Главный принцип 2026 года — минимум декора, максимум качества материалов.
Стилизация: конец "идеальных комплектов"
В стилизации антитрендом стал прием full match, когда сумка, обувь и ремень идеально совпадают по цвету. Такая правильность сегодня выглядит слишком предсказуемо. Так же теряет актуальность копирование образов инфлюенсеров "один в один". Бездумное повторение создает ощущение чужого гардероба.
Современный стиль — это интеллектуальная деконструкция: чистые линии, сложные сочетания, сдержанная сексуальность через намек, а не через откровенные вырезы или ультракороткие мини.
Об источнике: Антонина Коваль
Антонина Коваль — персональный стилист и ТВ-эксперт. Создает стильные образы для звезд шоу-бизнеса и работает в сфере моды уже более 10 лет. На своем YouTube-канале эксперт делится советами о моде и стиле, а также дает профессиональные советы для создания актуального гардероба.
