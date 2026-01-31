Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

Марина Иваненко
31 января 2026, 03:04
12
Что больше не выглядит современно в 2026 году? Антитренды в одежде, обуви и стилизации, которые выдают устаревший подход к моде и индивидуальному стилю.
Антитренды 2026 года
Антитренды 2026 года / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Одежда, аксессуары и обувь, которые не будут модными в 2026 году
  • Что в 2026 году будет уже немодным

Мир моды в 2026 году окончательно смещает фокус с демонстративного потребления на осознанность и индивидуальность. То, что еще недавно считалось символом статуса или комфорта, сегодня все чаще воспринимается как признак стилистической инерции. Мода 2026 года — это не погоня за новыми вещами, а эволюция стиля. Громкие бренды уступают место "тихому люксу", а бесконтрольный оверсайз — архитектурному крою, который уважает пропорции человеческого тела. Главред расскажет более подробно.

Логомания без смысла — главный антитренд года

Один из самых заметных антитрендов 2026 года — логомания без содержания. Большие логотипы на сумках, футболках или свитшотах больше не воспринимаются как маркер статуса. Вместо этого в центре внимания — качество тканей, чистота линий и продуманный крой. Концепция "тихого люкса" предлагает другой подход: вещь должна быть понятна не окружению, а прежде всего владельцу. Статус теперь заключается не в демонстрации цены, а в способности объяснить, почему именно эта вещь соответствует внутреннему состоянию.

видео дня

Конец эпохи бесформенного оверсайза

Еще один пережиток прошлого — гипертрофированный оверсайз. Бесформенные вещи, полностью скрывающие фигуру за мешковатым силуэтом, постепенно исчезают из актуальных коллекций. Психологически люди больше не стремятся "растворяться" в одежде. Актуальным остается контролируемый объем, который ведет диалог с телом: подчеркивает сильные стороны, но не переходит в чрезмерную облегаемость.

В то же время мода 2026 года окончательно отказывается от возрастных ярлыков. Формула "это не для моего возраста" больше не работает. Значение имеет не дата рождения, а масштаб личности и индивидуальная энергия.

Платья: что выглядит устаревшим

В список антитрендов попали и конкретные фасоны. Среди платьев стоит избегать:

  • ультраобтягивающих бандажных моделей;
  • тонкого трикотажа, подчеркивающего мельчайшие недостатки;
  • избыточного декора, дешевого кружева и низкокачественной синтетики.

Вместо этого актуальными становятся структурированные платья, которые держат форму: минималистичные модели из шерсти или шелка, а также платья-жакеты, сочетающие сдержанность и силу силуэта.

Видео о том, что не стоит носить в 2026 году, можно посмотреть здесь:

Брюки и джинсы: новые пропорции

В сегменте брюк и джинсов главным антитрендом стали укороченные широкие модели. Мода 2026 года тяготеет к полным, длинным пропорциям, которые визуально вытягивают силуэт. Также стоит попрощаться с:

  • слишком рваными джинсами;
  • низкой посадкой;
  • джеггинсами с высоким содержанием эластана;
  • кожаными лосинами, утратившими актуальность.

На их место приходят джинсы классического кроя со средней или высокой посадкой и четкой формой.

Верхняя одежда: минус случайные решения

Верхняя одежда также претерпела заметные изменения. Куртки "размер в размер" с частыми поперечными швами, пальто с рукавом три четверти и меховые жилеты больше не входят в актуальный гардероб.В тренде — структурированные пальто длины миди и макси, винтажные шубы и пуховики с продуманным, изящным кроем.

Обувь: легкость вместо массивности

Массивные "папины" кроссовки окончательно сдают позиции. Им на смену приходят лаконичные, легкие модели без лишнего декора. Грубые челси также отходят на второй план, уступая место:

  • изящным ботильонам;
  • жокейским сапогам;
  • утепленным лоферам на платформе.

Главный принцип 2026 года — минимум декора, максимум качества материалов.

Стилизация: конец "идеальных комплектов"

В стилизации антитрендом стал прием full match, когда сумка, обувь и ремень идеально совпадают по цвету. Такая правильность сегодня выглядит слишком предсказуемо. Так же теряет актуальность копирование образов инфлюенсеров "один в один". Бездумное повторение создает ощущение чужого гардероба.

Современный стиль — это интеллектуальная деконструкция: чистые линии, сложные сочетания, сдержанная сексуальность через намек, а не через откровенные вырезы или ультракороткие мини.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Антонина Коваль

Антонина Коваль — персональный стилист и ТВ-эксперт. Создает стильные образы для звезд шоу-бизнеса и работает в сфере моды уже более 10 лет. На своем YouTube-канале эксперт делится советами о моде и стиле, а также дает профессиональные советы для создания актуального гардероба.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стилист интересные новости Мода 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:47Синоптик
Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:08Экономика
Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:51Stars
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Гороскоп на сегодня 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на сегодня 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Последние новости

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

Реклама
23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

Реклама
19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

16:04

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

16:02

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке матери с сыном за 45 секунд

15:52

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

Реклама
15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

14:03

Не искусство, а ненависть: российские фильмы как фабрика войны против Украины

14:02

Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

13:56

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

13:51

Украинцам стоит готовиться к аварийным отключениям: эксперт назвал причину

13:16

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

13:07

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять