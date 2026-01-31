Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

Что больше не выглядит современно в 2026 году? Антитренды в одежде, обуви и стилизации, которые выдают устаревший подход к моде и индивидуальному стилю.

https://glavred.info/fashion/konec-logomanii-i-oversayza-kak-menyaetsya-moda-v-2026-godu-10735922.html Ссылка скопирована

Антитренды 2026 года / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Одежда, аксессуары и обувь, которые не будут модными в 2026 году

Что в 2026 году будет уже немодным

Мир моды в 2026 году окончательно смещает фокус с демонстративного потребления на осознанность и индивидуальность. То, что еще недавно считалось символом статуса или комфорта, сегодня все чаще воспринимается как признак стилистической инерции. Мода 2026 года — это не погоня за новыми вещами, а эволюция стиля. Громкие бренды уступают место "тихому люксу", а бесконтрольный оверсайз — архитектурному крою, который уважает пропорции человеческого тела. Главред расскажет более подробно.

Логомания без смысла — главный антитренд года

Один из самых заметных антитрендов 2026 года — логомания без содержания. Большие логотипы на сумках, футболках или свитшотах больше не воспринимаются как маркер статуса. Вместо этого в центре внимания — качество тканей, чистота линий и продуманный крой. Концепция "тихого люкса" предлагает другой подход: вещь должна быть понятна не окружению, а прежде всего владельцу. Статус теперь заключается не в демонстрации цены, а в способности объяснить, почему именно эта вещь соответствует внутреннему состоянию.

видео дня

Конец эпохи бесформенного оверсайза

Еще один пережиток прошлого — гипертрофированный оверсайз. Бесформенные вещи, полностью скрывающие фигуру за мешковатым силуэтом, постепенно исчезают из актуальных коллекций. Психологически люди больше не стремятся "растворяться" в одежде. Актуальным остается контролируемый объем, который ведет диалог с телом: подчеркивает сильные стороны, но не переходит в чрезмерную облегаемость.

В то же время мода 2026 года окончательно отказывается от возрастных ярлыков. Формула "это не для моего возраста" больше не работает. Значение имеет не дата рождения, а масштаб личности и индивидуальная энергия.

Платья: что выглядит устаревшим

В список антитрендов попали и конкретные фасоны. Среди платьев стоит избегать:

ультраобтягивающих бандажных моделей;

тонкого трикотажа, подчеркивающего мельчайшие недостатки;

избыточного декора, дешевого кружева и низкокачественной синтетики.

Вместо этого актуальными становятся структурированные платья, которые держат форму: минималистичные модели из шерсти или шелка, а также платья-жакеты, сочетающие сдержанность и силу силуэта.

Видео о том, что не стоит носить в 2026 году, можно посмотреть здесь:

Брюки и джинсы: новые пропорции

В сегменте брюк и джинсов главным антитрендом стали укороченные широкие модели. Мода 2026 года тяготеет к полным, длинным пропорциям, которые визуально вытягивают силуэт. Также стоит попрощаться с:

слишком рваными джинсами;

низкой посадкой;

джеггинсами с высоким содержанием эластана;

кожаными лосинами, утратившими актуальность.

На их место приходят джинсы классического кроя со средней или высокой посадкой и четкой формой.

Верхняя одежда: минус случайные решения

Верхняя одежда также претерпела заметные изменения. Куртки "размер в размер" с частыми поперечными швами, пальто с рукавом три четверти и меховые жилеты больше не входят в актуальный гардероб.В тренде — структурированные пальто длины миди и макси, винтажные шубы и пуховики с продуманным, изящным кроем.

Обувь: легкость вместо массивности

Массивные "папины" кроссовки окончательно сдают позиции. Им на смену приходят лаконичные, легкие модели без лишнего декора. Грубые челси также отходят на второй план, уступая место:

изящным ботильонам;

жокейским сапогам;

утепленным лоферам на платформе.

Главный принцип 2026 года — минимум декора, максимум качества материалов.

Стилизация: конец "идеальных комплектов"

В стилизации антитрендом стал прием full match, когда сумка, обувь и ремень идеально совпадают по цвету. Такая правильность сегодня выглядит слишком предсказуемо. Так же теряет актуальность копирование образов инфлюенсеров "один в один". Бездумное повторение создает ощущение чужого гардероба.

Современный стиль — это интеллектуальная деконструкция: чистые линии, сложные сочетания, сдержанная сексуальность через намек, а не через откровенные вырезы или ультракороткие мини.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Антонина Коваль Антонина Коваль — персональный стилист и ТВ-эксперт. Создает стильные образы для звезд шоу-бизнеса и работает в сфере моды уже более 10 лет. На своем YouTube-канале эксперт делится советами о моде и стиле, а также дает профессиональные советы для создания актуального гардероба.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред