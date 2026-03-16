"Самолеты Судного дня": почему их появление в небе вновь привлекло внимание сети

Почему самолеты стратегического назначения командования США регулярно появляются на радарах.

Почему регулярное появление "самолетов Судного дня" в небе является сигналом сдерживания

В последнее время социальные сети переполнены тревожными сообщениями. Пользователи сервисов отслеживания полетов, таких как Flightradar24, каждый раз затаивают дыхание, когда видят характерные силуэты Boeing E-4B Nightwatch или E-6B Mercury, пишет польское издание WP.pl.

Главред решил разобраться, что на самом деле стоит за активностью самых секретных самолетов Пентагона и почему их отсутствие в небе должно вызывать гораздо большее беспокойство, чем регулярные тренировочные миссии.

Воздушный Пентагон: Boeing E-4B Nightwatch

Система стратегического командования США построена на принципе "гарантированного ответа". Boeing E-4B Nightwatch — это не просто самолет, а мобильный командный центр высшего уровня.

Созданный на базе гиганта Boeing 747-200, он предназначен для пребывания в воздухе президента США и министра обороны в случае, если наземная инфраструктура будет парализована.

Главная особенность Nightwatch — невероятная живучесть. Его электроника защищена от электромагнитного импульса (ЭМИ), возникающего во время ядерного взрыва. На борту развернуты десятки операторских станций, позволяющих управлять всеми родами войск из любой точки планеты.

По сути, это "Пентагон в миниатюре", способный функционировать даже тогда, когда мир вокруг погрузится в хаос.

E-6B Mercury: "длинная рука" для подводного флота

Если E-4B — это мозг системы, то Boeing E-6B Mercury (модификация Boeing 707 — ред.) — это ее нервная система. Его роль уникальна и критически важна для ядерной триады США. Работая по концепции TACAMO, самолет обеспечивает связь с атомными подводными лодками.

Для передачи приказов на подводные лодки, находящиеся глубоко под водой, Mercury использует сверхдлинные проволочные антенны длиной в несколько километров, которые разворачиваются прямо из фюзеляжа. Кроме того, модернизированные версии самолета могут дистанционно инициировать запуск межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, если центры управления на земле будут уничтожены.

Почему их видно на радарах именно сейчас

Эксперты отмечают: регулярные полеты этих машин — это рутинная часть стратегического сдерживания, продолжающаяся еще со времен Холодной войны. Существует несколько рациональных причин, почему мы видим их на радарах именно сейчас:

Постоянная готовность: Экипажи должны отрабатывать сложные процедуры связи в реальных условиях. Непрерывность тренировок — залог того, что система сработает как часы в критический момент.

Экипажи должны отрабатывать сложные процедуры связи в реальных условиях. Непрерывность тренировок — залог того, что система сработает как часы в критический момент. Поддержка текущих операций: В настоящее время ВМС США проводят масштабные учения и операции, такие как "Эпическая ярость". Поскольку в регионах присутствия (например, в Индийском океане) действуют атомные подводные лодки типа USS Charlotte, присутствие ретранслятора E-6B является технической необходимостью для координации действий.

В настоящее время ВМС США проводят масштабные учения и операции, такие как "Эпическая ярость". Поскольку в регионах присутствия (например, в Индийском океане) действуют атомные подводные лодки типа USS Charlotte, присутствие ретранслятора E-6B является технической необходимостью для координации действий. Фактор сдерживания: Демонстрация работоспособности "самолетов Судного дня" — это сигнал оппонентам. США показывают, что их система управления не уязвима для "первого удара".

Об источнике: WP.pl WP.pl (Wirtualna Polska) — один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медийный портал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами. WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

