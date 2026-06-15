В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

В Минобороны объявили о реформе мобилизации, которая должна изменить подходы к прохождению службы и охватить около 2 миллионов военнообязанных.

https://glavred.info/war/v-ukraine-izmenyat-podhod-k-mobilizacii-kogo-kosnetsya-v-pervuyu-ochered-i-kogda-10773101.html Ссылка скопирована

В Украине изменят подход к мобилизации — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Львовский областной ТЦК и СП

О чем идет речь в материале:

Минобороны готовит новый этап реформы мобилизации и работы ТЦК

Изменения в первую очередь коснутся уклонистов, находящихся в розыске

Обновленную концепцию реформы вскоре представит Михаил Федоров

Министерство обороны Украины работает над новым этапом реформы мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования. Прежде всего изменения коснутся 2 миллионов военнообязанных, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета и не проходят службу. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник во время брифинга, передает УНИАН.

По словам чиновника, выработанные решения должны изменить подход к комплектованию войск и дать гражданам больше определенности относительно дальнейшего прохождения службы.

видео дня

Баник отметил, что многие люди сегодня опасаются мобилизации из-за отсутствия четкого понимания продолжительности службы и собственных перспектив, в частности если речь идет о выполнении боевых задач в пехоте.

По его словам, новые подходы к прохождению военной службы призваны предоставить военнослужащим понятные и прогнозируемые условия. Он подчеркнул, что это является одним из ключевых элементов реформы мобилизации, которая должна обеспечить людям, призванным в армию, четкое представление о своей службе в условиях длительной войны.

Баник сообщил, что представить обновленную концепцию должен министр обороны Украины Михаил Федоров. По словам заместителя министра, это произойдет в ближайшее время.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Отдельно чиновник прокомментировал дискуссии относительно нынешних подходов к привлечению граждан в армию и признал необходимость изменений.

"Будут ли рейды или что-то другое — я вам точно не скажу. Но точно скажу, что тот формат принудительной мобилизации, который сейчас существует в обществе, — довольно плохо на нас влияет. Каким он будет — увидим позже", — сообщил Баник.

Работа над будущими решениями велась при участии военного руководства и представителей боевых подразделений. Среди обсуждавшихся вопросов были условия контрактов, сроки отсрочек и финансовое обеспечение военнослужащих.

"Начиная с того, что это общее видение Министерства обороны, Главнокомандующего, начальника Генерального штаба. В дискуссиях и о сроках контрактов, и о сроках отсрочки, и о размере денежного обеспечения для солдата, для пехотинца, и для командира корпуса или командира бригады приняли участие все — и комбриги, и обычные военные, и командующие корпусами, родами войск… Все понимают весь контекст. Это общая позиция, и она всеми поддержана", — сказал Баник.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Могут ли функции ТЦК и СП передать полиции — комментарий начальника Генштаба ВСУ

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов раскритиковал идею передачи части функций территориальных центров комплектования и социальной поддержки Национальной полиции, отметив, что смешивание этих полномочий нецелесообразно и не соответствует действующей системе. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

По его словам, действующее законодательство четко разграничивает компетенции различных органов в процессе мобилизации, а предложения по их перераспределению не имеют практического обоснования.

"Национальная полиция занимается мерами принуждения в отношении граждан, нарушающих требования мобилизационного законодательства. Речь идет, в частности, о лицах, уклоняющихся от исполнения воинского долга или игнорирующих вызовы в территориальные центры комплектования. Как Национальная полиция, например, может вести воинский учет или организовывать оповещение граждан? Это просто абсурдно. Поэтому функции четко разграничены, и каждый орган должен выполнять свои задачи в соответствии с законодательством Украины", — резюмировал он.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Нардеп Сергей Нагорняк обратил внимание на то, что в Украине наблюдается дефицит личного состава в армии, из-за чего планируется изменить подход к бронированию работников предприятий. Он отметил, что это следствие критической ситуации в энергетике и потребности в специалистах, а также подчеркнул, что такие решения принимаются не от хорошей жизни.

В Министерстве обороны ведется обновление системы военно-медицинских комиссий с целью устранения ошибок и улучшения обмена данными между госструктурами. В ведомстве анонсируют запуск электронного кабинета в приложении "Резерв+" для обновления персональных данных без необходимости посещения территориальных центров комплектования. Также планируется предоставить врачам доступ к цифровым медицинским картам пациентов, что должно уменьшить количество ошибочных решений при оценке состояния здоровья.

Как ранее сообщал Главред, законопроект о правилах отсрочки от мобилизации предусматривает, что бронирование не будет бессрочным и будет возможным только при условии участия забронированных в защите государства. Это нововведение изменит логику бронирования с полного освобождения от службы на обязанность участвовать в резерве или других формах обороны, что поддерживает ключевые реформы в системе мобилизации.

Другие новости:

О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред