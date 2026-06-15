До 460 тысяч в месяц: Кабмин утвердил новые выплаты военнослужащим

Кабмин запустил экспериментальный проект денежного обеспечения военнослужащих.

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Кабмин утвердил новые зарплаты и бонусы для военных / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, УНИАН

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Общая выплата одному военному ограничена суммой 460 тыс. грн в месяц

Размер выплат зависит от уровня участия в боевых заданиях

Дополнительные выплаты предусмотрены за штурмы, взятие пленного и уничтожение противника

В Украине обновили систему денежного обеспечения военнослужащих и спецназовцев. Максимальный размер месячного обеспечения может достигать 460 тысяч гривен. Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров №768.

Правительство одобрило запуск двухлетнего экспериментального проекта, который начал действовать с 1 июня 2026 года. Система предусматривает дифференцированные выплаты в зависимости от уровня вовлечения военных в боевые задачи.

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В частности, за непосредственное участие в боевых действиях предусмотрено дополнительное вознаграждение до 100 тысяч гривен ежемесячно. Военные на первой линии (до взводного опорного пункта) смогут получать до 170 тысяч гривен, на второй линии (до ротного опорного пункта) — до 70 тысяч гривен.

Для пунктов управления боевыми подразделениями предусмотрено 50 тысяч гривен, тогда как тыловые должности инструкторов будут получать от 15 до 30 тысяч гривен, а другие тыловые позиции - около 10 тысяч гривен.

Доплаты за штурмы и пленных

Отдельно правительство ввело дополнительные разовые и суточные боевые выплаты за результативные действия на поле боя. Так, за участие в штурмах или восстановлении позиций предусмотрено 20 тысяч гривен в сутки. За захват вражеских позиций — 40 тысяч гривен.

Что предполагает реформа военной службы / Инфографика: Главред

За взятие российского военнопленного предусмотрена выплата в размере 100 тысяч гривен, которая будет распределяться между всеми участниками операции. В случае уничтожения противника в стрелковом или рукопашном бою предусмотрено 15 тысяч гривен при условии видеофиксации.

В то же время в постановлении отмечается, что общая сумма выплат одному военнослужащему не может превышать 460 тысяч гривен в месяц.

Кому повысят зарплаты в 2026 году

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова рассказала, что в 2026 году в Украине планируют повышение зарплат для воспитателей детских садов.

По ее словам, сейчас средняя зарплата воспитателя составляет около 8 тысяч гривен, что не соответствует уровню нагрузки и ответственности работников. Она подчеркнула, что повышение оплаты труда для этой категории педагогов должно быть существенным, а финансирование будет осуществляться за счет местных бюджетов.

Зарплаты в Украине - последние новости

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о реформе ВСУ и новых условиях оплаты труда. Реформа направлена на четкие сроки службы и обновленную систему денежного обеспечения.

Также в Украине прогнозируют постепенный рост средней зарплаты до более 44 тыс. грн в течение 2027-2029 годов. По оптимистическому сценарию, средняя зарплата вырастет с 35 010 грн в 2027 году до 39 362 грн в 2028-м и до 44 083 грн в 2029 году.

Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады поддержали закон о повышении зарплат полицейским, который должен вступить в силу с 1 января 2027 года. Закон устанавливает минимальное денежное обеспечение на уровне 10 прожиточных минимумов и предусматривает новую систему надбавок.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины — Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины подотчетен Президенту Украины и Верховной Раде Украины, подконтролен и подотчетен Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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