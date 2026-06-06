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Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

Виталий Кирсанов
6 июня 2026, 22:18
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Средняя зарплата в Украине может достичь 44 тысяч грн в 2029 году.
Средняя зарплата в Украине может достичь 44 тысяч гривен в 2029 году
Средняя зарплата в Украине может достичь 44 тысяч грн в 2029 году / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Кабмин рассматривает два возможных сценария развития экономики Украины
  • Правительство прогнозирует постепенное замедление инфляции

В течение следующих трех лет в Украине ожидается постепенный рост средней заработной платы до более 44 тысяч грн. Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2027-2029 годы, опубликованном на сайте Кабинета Министров.

Документ предусматривает два возможных сценария развития экономики, которые отличаются темпами инфляции и динамикой роста доходов населения.

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По первому, более оптимистичному сценарию, средняя номинальная заработная плата (брутто) вырастет с 35 010 грн в 2027 году до 39 362 грн в 2028-м и достигнет 44 083 грн в 2029 году.

Правительство также прогнозирует постепенное замедление инфляции в течение данного периода.

В частности, среднегодовая инфляция по этому сценарию снизится с 109,3% в 2027 году до 107,5% в 2028-м и 105,9% в 2029 году, что должно способствовать реальному росту доходов населения.

Второй, более консервативный сценарий, предполагает более медленный рост зарплат и более высокий уровень инфляционного давления.

В этом случае средняя заработная плата в 2029 году составит 43 185 грн, что почти на 900 грн меньше, чем в первом варианте.

Разница между сценариями сохраняется на протяжении всего прогнозного периода, что влияет как на уровень доходов населения, так и на темпы экономического восстановления.

Различные сценарии могут быть обусловлены различными предположениями относительно макроэкономической стабильности и развития ситуации с безопасностью в стране.

Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов
Фото: kmu.gov.ua

Кому поднимут зарплату в 2026 году

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова ранее заявляла, что зарплаты воспитателей в детских садах в 2026 году должны существенно вырасти.

По ее словам, сегодня средняя оплата труда воспитателя составляет около 8 тысяч гривен, что не соответствует уровню ответственности и нагрузки.

"Повышение зарплат воспитателям будет финансироваться за счет местных бюджетов", — подчеркнула она.

Зарплаты в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Житомирской области средняя зарплата в апреле 2026 года выросла до 24 162 грн, превышая минимальную в регионе почти втрое. Самые высокие доходы сохраняются в финансовой сфере и ИТ.

В Черкасской области средняя зарплата в апреле достигла 25 334 грн, что на 6,8% больше показателя марта. Традиционно самые высокие зарплаты в сферах информации, телекоммуникаций и финансов, в то же время в творческой и административной сферах зарплаты остаются самыми низкими.

В апреле 2026 года средняя заработная плата в Тернопольской области уменьшилась на 4,4% по сравнению с мартом и составила 22 490 гривен. Соответствующие данные обнародовало Главное управление статистики в Тернопольской области.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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