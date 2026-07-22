От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ Драпатом

Михаил Драпатый заявил о том, что будет работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают Украину.

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Михаил Драпатый назначен главкомом ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Facebook/MykhailoDrapatyi, УНИАН

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Драпатый прокомментировал свое назначение главкомом ВСУ

Почему Драпатый ушел с поста командующего Сухопутными войсками

Что известно о боевом пути генерала Драпатого

На должность главнокомандующего ВСУ будет назначен Михаил Драпатый вместо Александра Сырского, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Решил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", – сказал Зеленский в вечернем обращении во вторник.

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Смотрите видео - обращение Зеленского:

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Драпатый о новом назначении

Сам Драпатый поблагодарил президента за доверие. "Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность", - написал он.

Драпатый поблагодарил предшественника Александра Сырского за последовательную работу по укреплению украинского войска.

"Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство", - добавил он.

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Федоров поздравил Драпатого и позвонил Сырскому

"Это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость. Голос изменений, которые нельзя было не услышать", - прокомментировал бывший министр обороны.

Михаил Федоров также рассказал, что позвонил по телефону Александру Сырскому и "поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения".

Предложение президента Украины о новой должности у власти он не комментировал.

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Громкая отставка Драпатого с поста командующего Сухопутными войсками

Напомним, в марте 2025 года стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по полигону на Днепропетровщине, в результате чего погибли украинские военные. Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый подтвердил трагедию и назначил независимую проверку с участием военной контрразведки.

Позднее из-за трагедии на 239-м полигоне, где погибли 12 военных, командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку. Он признал свою ответственность, потому что не смог полностью обеспечить выполнение приказов и изменить отношение в армии.

Как сообщал Главред, Драпатый встретился с президентом Зеленским и подробно проинформировал его о трагедии на полигоне. Он объяснил мотивы своего решения, получил поддержку главы государства и поблагодарил за доверие.

Боевой путь генерала: что известно о Драпатом

Михаил Драпатый родился в 1982 году в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Он окончил Харьковский институт танковых войск имени Верховной Рады Украины. В 2004 году после завершения обучения начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде.

В начале войны в 2014 году Драпатый оказался на фронте. Именно он командовал операцией по усилению позиций в Мариуполе. Тогда всю Сеть всколыхнуло видео, как Драпатый на бронетехнике прорвался через установленные пророссийскими сепаратистами баррикады.

Смотрите видео - легендарный прорыв в Мариуполе:

Уже после начала полномасштабного вторжения Драпатый стал одним из командиров, которые руководили освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году. В мае 2024 года он возглавил оперативно-тактическую группировку войск "Харьков", остановив продвижение врага в Харьковской области во время нового наступления.

Какими наградами награжден Михаил Драпатый

крест боевых заслуг,орден Богдана Хмельницкого І ст,

орден Богдана Хмельницкого II ст,

орден Богдана Хмельницкого III ст,

орден "Народный Герой Украины",

ведомственная награда Минобороны Украины "Огнестрельное оружие".

Что о Драпатом ранее говорил Зеленский

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил", - говорил президент. По его словам, Драпатый доказал свою эффективность в боях. Об этом Зеленский заявлял ранее по итогам проведения заседания Ставки.

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О персоне - Михаил Драпатый Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины - главком ВСУ. Ранее командующий группировкой Объединенных сил (2025 - 2026), командующий Сухопутных войск ВСУ (2024 - 2025). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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