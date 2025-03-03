РФ ударила по полигону с воинами ВСУ: Драпатый обещает наказать виновных в трагедии

Командующий Сухопутных войск назначил проверку обстоятельств трагедии с участием военной контрразведки.

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РФ ударила по полигону ВСУ на Днепропетровщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео росСМИ, t.me/Drapatyi_KSV

Что известно:

РФ нанесла ракетный удар по полигону в Днепропетровской области

В результате удара погибли и получили ранения украинские военные

Назначена проверка для установления обстоятельств трагедии с участием контрразведки

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по полигону на Днепропетровщине, в результате чего погибли украинские военнослужащие. Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый подтвердил трагедию и анонсировал независимую проверку с участием военной контрразведки.

"Трагедия на полигоне - это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем", - написал он.

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По данным Сухопутных войск, трагедия произошла 1 марта. В результате вражеского ракетного удара есть погибшие и раненые. Командование отметило, что сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия.

"Предвижу, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу. Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли "отмазаться", - заявил Драпатый.

По предварительной информации, враг применил ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Во время атаки противник использовал разведывательный беспилотник для корректировки огня. Суспильне со ссылкой на источники пишет, что в одной из больниц Днепропетровщины находится большое количество раненых в результате удара по полигону, где находились украинские защитники.

"Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже болит. Потому что изнутри разъедает гнев. Ждал первых данных, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами", - подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Драпатый подчеркнул, что все виновные в просчетах, которые повлекли потерям, понесут ответственность. Командующий будет требовать для виновных строжайшего наказания.

"Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчиненных, - все они позорят Вооруженные Силы Украины. Мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих побратимов. И в бою, и в тылу", - добавил генерал-майор.

Удары ВСУ по РФ - новости по теме

Напомним, в декабре 2024 года в Новочеркасске (Ростовская область, РФ) прогремел мощный взрыв. Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на полигоне "Кадамовский", который обеспечивал российскую группировку на Краматорском направлении.

Также 13 февраля украинские военные нанесли высокоточный удар по опорному пункту россиян в Курской области, с которого враг запускал дроны для атак на Сумщину. В результате атаки уничтожена позиция 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ.

Как сообщал Главред, ВСУ 3 февраля поразили пункт управления в Курской области, нанеся значительные потери российскому командованию. Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters сообщил, что в результате атаки погибло около 20 офицеров, среди которых были высокопоставленные военные РФ и КНДР.

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Кто такой Михаил Драпатий? Михаил Драпатий - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками ВСУ (с 29 ноября 2024 года). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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