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В СБУ объявили о колоссальных ударах по России и раскрыли успехи

Андрей Ганчук
23 февраля 2025, 15:39обновлено 23 февраля, 16:18
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Украинским военным удалось поразить 48% из запланированных целей и прекратить экспорт российского бензина, сказал Василий Малюк.
Форум Украина Год Малюк
Украину в ближайщем будущем ждут вызовы - Малюк / Фото: Главред

Главное из заявления Малюка:

  • Украина поразила 48% целей на территории России
  • С весны РФ вынуждена была остановить экспорт бензина
  • В ближайшие месяцы украинцы должны показать стойкость

Украина поражает стратегические объекты агрессора России, которые используются в войне. Среди них склады боеприпасов, военные аэродромы и нефтеперерабатывающая отрасль. Поражены 48% из запланированных объектов. Успешные удары привели к тому, что россияне вынуждены были с весны прошлого года остановить экспорт бензина. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк.

На форуме Украина. Год 2025 он рассказал о том, что военные наносят удары по целям, которые связаны с войной.

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"Украина поразила склады боеприпасов, аэродромы с военными самолетами, нефтедобывающая отрасль и нефтеперерабатывающая отрасль на территории России", - сказал Малюк.

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Кратко о возможностях Украины для ударов по России / Инфографика: Главред

По его словам, в российском Торопце было уничтожено более 160 тонн боеприпасов.

"160 тыс тонн боеприпасов было уничтожено в российском Торопце, после этого там было 4 землетрясения", - уточнил глава СБУ.

Также он добавил, что в ближайшем будущем Украину ждут вызовы.

"В ближайшие недели и месяцы мы должны продержаться и показать соответствующий результат", - подчеркнул Василий Малюк.

Удары по территории России – новости по теме:

Как сообщал Главред, в ночь на 15 февраля жители Волгограда услышали взрывы. Сообщалось о серии мощной детонации. Очевидцы видели яркие вспышки в небе.

Спустя несколько дней, ночью 19 февраля, БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. По данным российских СМИ, очевидцы сообщали о двух взрывах в Сызрани. Местные власти подтвердили удары и пожар на НПЗ.

Согласно данным украинских журналистов, 20 февраля дроны СБУ обесточили и остановили важный объект на Кубани. Была атакована нефтеперекачивающая станция Нововеличковская в Краснодарском крае. Ее работа была остановлена.

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Кто такой Василий Малюк

Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временный исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

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