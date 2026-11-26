Лидер КНДР впервые посетил базу по производству оборудования для атомной энергетики.

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Ким Чен Ын приказал наращивать ядерный потенциал КНДР и пригрозил миру - что известно / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Что известно:

Ким призвал шире развертывать тактическое ядерное оружие

Пхеньян наращивает производство ядерных материалов

Сеул пообещал усилить сдерживание совместно с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна должна сосредоточиться на использовании тактического ядерного оружия в различных сферах для выполнения различных задач и продолжать наращивать производство ядерных материалов. Любую попытку оспорить ядерный статус КНДР он назвал "открытым объявлением войны", сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР KCNA.

Заявления прозвучали во время инспекции 25 ноября. По данным агентства Yonhap, Ким посетил недавно построенную базу по производству оружейных ядерных материалов, базу по производству оборудования для атомной энергетики и Институт ядерного оружия. Названия и местонахождение этих объектов в KCNA не раскрываются.

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"Наше обладание ядерным оружием является абсолютно необратимым выбором, пока существуют злонамеренные силы, использующие ядерное оружие как средство достижения гегемонии", - сказал диктатор КНДР.

Ким также подчеркнул, что ядерный потенциал Пхеньяна уже стал реальностью, а отрицать его - значит лишь признавать собственное поражение. По его словам, ядерный статус КНДР закреплен в конституции страны.

Что увидели аналитики на фото KCNA

На опубликованных KCNA снимках, как пишет Reuters, Ким вместе с чиновниками осматривает объекты, похожие, по мнению аналитиков, на газовые центрифуги и миниатюрные тактические боеголовки типа Hwasan-31. В министерстве по делам объединения Южной Кореи отметили, что это первый визит Кима на базу по производству оборудования для атомной энергетики.

Аналитики предполагают, что Пхеньян впервые продемонстрировал оборудование для программы морских ядерных реакторов. Анкит Панда из Фонда Карнеги назвал это "очень заметным раскрытием", а Син Чон У из Корейского форума по обороне и безопасности считает, что такое оборудование может понадобиться для атомной подводной лодки, которую КНДР планирует построить в следующем году.

Отдельно Ким обвинил США в том, что они "подстрекнули своих вассалов" к приобретению атомных подводных лодок и создают в Северо-Восточной Азии "систему ядерного военного альянса". По мнению Син Чон У, формулировка о "различных сферах" может означать цели за пределами Корейского полуострова, в частности на территории США.

Как отреагировали в Сеуле

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что военные серьезно воспринимают намерение КНДР расширять применение тактического ядерного оружия. Пхеньян призвали немедленно прекратить оправдывать ядерную программу и выполнять резолюции Совбеза ООН, а Сеул будет усиливать сдерживание посредством консультаций с США.

Профессор Университета Кённам Лим Ин Чхоль считает, что переговоры о денуклеаризации остались в прошлом, а любые будущие переговоры будут вестись в формате "ядерная держава с ядерной державой". С 2006 года КНДР провела шесть ядерных испытаний, последнее - в 2017 году.

В начале сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство следит за новым зданием в Йонбене, похожим на обогатительный объект в Кансоне. По его словам, там, вероятно, установлены центрифуги, а дальнейшее расширение производства оружейного ядерного материала в КНДР является "поводом для серьезной обеспокоенности".

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Может ли Ким Чен Ын ограничить военную помощь России?

Между тем отношения Пхеньяна с Москвой переживают не лучшие времена. Как отметила в видеоблоге заместитель главного редактора сайта "Главред" Мария Тупик, КНДР приостановила поставки стране-агрессору России баллистических ракет KN-23 и артиллерийских боеприпасов, а Ким Чен Ын отказался спешить с отправкой ещё 10 тысяч военных на помощь российским оккупантам.

"Возникла довольно ироничная ситуация. Путин рассчитывал на ракеты, снаряды и солдат из Северной Кореи. А теперь Москва столкнулась с недовольством союзника из-за собственных дипломатических заявлений", - отметила Тупик.

Кроме того, Россия просила КНДР резко увеличить количество северокорейских военных на своей территории: по данным украинской разведки, Москва заинтересована в увеличении контингента с 8,5 до 50 тысяч человек.

"Однако Пхеньян пока не спешит выполнять этот запрос. Это особенно важно на фоне продолжающейся войны против Украины. Ведь российская армия уже привлекала северокорейских военных к боям в Курской области", - подчеркнула она.

Тупик также обратила внимание на разногласия между Кремлем и российским командованием.

"То есть Путин договаривается с Ким Чен Ыном о военной помощи, а российские генералы, согласно данным разведки, недовольны необходимостью работать с северокорейскими подразделениями", - пояснила она.

В то же время, по её оценке, реальные последствия этих ограничений для армии РФ пока трудно прогнозировать.

"Это потенциально создает новые трудности для Кремля, который по-прежнему нуждается в дополнительном вооружении и личном составе. В то же время пока неизвестно, насколько сильно ограничения повлияют на военные возможности России", - отметила Тупик.

Главным вопросом она назвала дальнейшие шаги Пхеньяна.

"Итак, Путин оказался в довольно неприятной ситуации. И теперь главный вопрос заключается в том, пойдет ли Ким Чен Ын на перемирие с Москвой или продолжит ограничивать военную помощь России", - подытожила заместитель главного редактора.

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Пхеньян временно ограничил военную поддержку Москвы. Решение, по данным ГУР, лично принял Ким Чен Ын, а ограничения предусматривают приостановку поставок ракет KN-23 и снарядов. Кроме того, российским военно-транспортным самолетам запретили использовать воздушное пространство КНДР.

В то же время ещё в начале октября отношения двух режимов выглядели безоблачными. 7 октября Ким Чен Ын поздравил российского диктатора Владимира Путина с днём рождения и пообещал неизменную поддержку в войне. Северокорейский диктатор выразил уверенность, что "священная справедливая война" России завершится победой.

Сотрудничество Москвы и Пхеньяна не ограничивается поставками оружия. По данным Bloomberg, Россия привлекла к производству дронов до 25 тысяч работников из Северной Кореи. Часть из них оформляют как студентов, чтобы обойти международные санкции.

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