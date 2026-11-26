Мужчина с "Картой поляка" находится в отделении интенсивной терапии, а причины происшествия в Варшаве пока не называются.

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Самосожжение возле президентского дворца в Варшаве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

22-летний мужчина поджег себя напротив дворца президента Польши

Он находится в отделении интенсивной терапии, состояние очень тяжелое

Пострадавший, вероятно, является гражданином Украины

Вечером 25 ноября в Варшаве 22-летний мужчина совершил самоподжог перед зданием Министерства культуры, напротив президентского дворца. Пострадавший, скорее всего, является гражданином Украины, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщило польское издание Polsat News.

Первыми на помощь бросились прохожие и сотрудники Службы охраны государства (SOP), которая отвечает за безопасность высших должностных лиц Польши.

видео дня

Пресс-секретарь SOP полковник Богуслав Пюрковский сообщил, что сотрудники службы немедленно оказали мужчине первую помощь и вызвали экстренные службы. На место прибыли полиция, пожарные и несколько бригад медиков.

Пострадавшего доставили в Военно-медицинский институт в Варшаве, где он находится в отделении интенсивной терапии. Территорию вокруг места происшествия оцепили, полиция проводит следственные действия под надзором прокурора.

Что говорят в МВД Польши о пострадавшем

Возраст мужчины подтвердила пресс-секретарь МВД и администрации Польши Каролина Галецкая в комментарии Interia. Она отметила, что инцидент зафиксировала городская система видеонаблюдения, а обстоятельства устанавливают правоохранители.

Говоря о причинах, Галецкая призвала не спешить с выводами.

"На данный момент ещё слишком рано говорить о причинах этой ситуации", - подчеркнула пресс-секретарь.

Сенатор и бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина в эфире TVP Info сослался на данные МВД.

"У нас есть информация от МВД и Агентства по делам поляков, что это был молодой человек, украинец, обладатель Карты поляка. Он находится в очень тяжелом состоянии", - сказал политик.

Как отреагировало МИД Украины

Сотрудники консульского отдела Посольства Украины в Польше установили контакт с польской полицией, сообщило МИД Украины, передает "Суспильне". По словам дипломатов, посольство также связалось с матерью мужчины и пообещало оказать содействие.

В ведомстве подчеркнули, что личность пострадавшего окончательно еще не подтверждена.

"Пострадавший, с высокой степенью вероятности, является гражданином Украины. В настоящее время польская сторона проводит мероприятия для окончательного подтверждения его личности", - говорится в сообщении.

Мотивы поступка официально не установлены. В то же время существует версия, что таким образом мужчина пытался привлечь внимание к своему требованию обеспечить украинцам в Польше такое же отношение, как и к полякам.

Может ли напряженность в Польше заставить украинцев уехать

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду еще в августе отмечал, что обострение ситуации вокруг украинцев в Польше не приведет к массовому отъезду, но заставит общину активнее объединяться.

"Массового отъезда украинцев из Польши из-за последних погромов ожидать не стоит. Однако подобные инциденты могут побудить украинцев активнее самоорганизовываться и объединяться для защиты своих интересов", - отметил эксперт.

В то же время, оценивая более широкий контекст украинско-польских отношений, Кулик обратил внимание на амбиции Варшавы в регионе.

"Польша, безусловно, хотела бы и в дальнейшем оставаться главным покровителем Украины всегда и во всём. Она хотела бы, чтобы Украина находилась в фарватере польской политики, а Варшава была лидером. Но ситуация обстоит иначе", - пояснил Кулик.

Украинцы в Польше - новости по теме

Как сообщал Главред, в августе эксперты предупреждали о риске новых нападений на украинцев в Польше. Виталий Кулик заявил, что антиукраинская риторика вошла в польский мейнстрим. По его словам, обострение отношений между соседями выгодно прежде всего стране-агрессору - России.

В сентябре Польшу потрясло резонансное преступление с участием украинца. В городе Ярослав гражданин Украины напал с ножом на людей возле аббатства. Погиб священник, ещё четверо человек получили ранения, полиция задержала 31-летнего подозреваемого.

Генеральное консульство Украины в Гданьске сообщило о нападении на двух украинских несовершеннолетних в Быдгоще. Консульство отметило, что нападение на подростков произошло 14 августа в парке возле железнодорожного вокзала.

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