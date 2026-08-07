"Не исключаю погромов": эксперт рассказал, что ждет украинцев в Польше

Ключевые тезисы Кулика:
- Нападения на украинцев в Польше могут продолжиться
- Украинцам не стоит покидать страну, пока работает правовая система и виновных наказывают
- Украинцам в Польше стоит активнее самоорганизовываться
Нападения и проявления враждебности по отношению к украинцам в Польше могут продолжиться. В то же время украинцам не стоит поспешно покидать страну, если польские правоохранительные органы продолжают оперативно реагировать на такие случаи. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.
"Я не исключаю продолжения погромов в Польше. Я не хочу призывать украинцев возвращаться или уезжать из Польши. Пока в Польше оперативно разыскивают и наказывают виновных в нападениях на украинцев, там сохраняется правовое государство. И им стоит пользоваться", - заявил Кулик.видео дня
Также эксперт призвал украинцев в Польше к большей самоорганизации. По его мнению, те, кто планирует оставаться в стране надолго и получить польское гражданство, должны активнее участвовать в политической жизни.
"Украинцы должны создавать политические партии и идти в польскую политику, если планируют получить польское гражданство, не собираются возвращаться в Украину и связывают свою дальнейшую жизнь с Польшей", - отметил он.
Кулик считает, что таким образом украинская община сможет создать собственные сети поддержки и защиты.
"Кто там защитит украинцев, кроме них самих", - подытожил эксперт.
Сколько украинцев находятся за рубежом
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что более 8,4 миллиона украинцев в настоящее время находятся за пределами Украины из-за последствий российской агрессии. В то же время эта цифра отличается от данных международных организаций.
В частности, ООН учитывает преимущественно тех, кто выехал после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, и сообщает о более чем 5,7 миллиона украинских беженцев. Оценка Лубинеца охватывает более широкий период боевых действий, продолжающихся с 2014 года.
Больше всего украинцев за рубежом находятся в странах Европы. По данным Евростата, более 4,38 миллиона граждан Украины имеют статус временной защиты в ЕС.
Отношения Польши и Украины - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий назвал западную часть Украины "Восточной Малопольшей" и высказал критику в адрес украинской политики памяти. В заявлении также упоминалась критика решения Верховной Рады о создании "Украинского национального пантеона".
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что планирует запретить красно-черный флаг и обратиться в парламент с соответствующим предложением. Навроцкий связал этот флаг с УПА и ОУН и сравнил его использование с идеологией, которую он считает неприемлемой.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого решительно реагировать на случаи насилия в отношении граждан Украины после инцидента во Вроцлаве.
Читайте также:
- Навроцкий решил помогать Украине "биться с московитами": в РФ началась истерика
- "Цена будет высокой": как Польша ответит на вторжение РФ, назван сценарий
- Польша пытается удержать украинцев у себя: эксперт назвал причину
О персоне: Виталий Кулик
Виталий Кулик (22 сентября 1976 года, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года по настоящее время - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред