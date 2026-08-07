"Не исключаю погромов": эксперт рассказал, что ждет украинцев в Польше

Директор Центра исследований гражданского общества считает, что ситуация с нападениями на украинцев в Польше может осложниться.

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Виталий Кулик рассказал об угрозе новых нападений в Польше / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в Threads/karina130384, УНИАН

Ключевые тезисы Кулика:

Нападения на украинцев в Польше могут продолжиться

Украинцам не стоит покидать страну, пока работает правовая система и виновных наказывают

Украинцам в Польше стоит активнее самоорганизовываться

Нападения и проявления враждебности по отношению к украинцам в Польше могут продолжиться. В то же время украинцам не стоит поспешно покидать страну, если польские правоохранительные органы продолжают оперативно реагировать на такие случаи. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

"Я не исключаю продолжения погромов в Польше. Я не хочу призывать украинцев возвращаться или уезжать из Польши. Пока в Польше оперативно разыскивают и наказывают виновных в нападениях на украинцев, там сохраняется правовое государство. И им стоит пользоваться", - заявил Кулик. видео дня

Также эксперт призвал украинцев в Польше к большей самоорганизации. По его мнению, те, кто планирует оставаться в стране надолго и получить польское гражданство, должны активнее участвовать в политической жизни.

"Украинцы должны создавать политические партии и идти в польскую политику, если планируют получить польское гражданство, не собираются возвращаться в Украину и связывают свою дальнейшую жизнь с Польшей", - отметил он.

Кулик считает, что таким образом украинская община сможет создать собственные сети поддержки и защиты.

"Кто там защитит украинцев, кроме них самих", - подытожил эксперт.

Сколько украинцев находятся за рубежом

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что более 8,4 миллиона украинцев в настоящее время находятся за пределами Украины из-за последствий российской агрессии. В то же время эта цифра отличается от данных международных организаций.

В частности, ООН учитывает преимущественно тех, кто выехал после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, и сообщает о более чем 5,7 миллиона украинских беженцев. Оценка Лубинеца охватывает более широкий период боевых действий, продолжающихся с 2014 года.

Больше всего украинцев за рубежом находятся в странах Европы. По данным Евростата, более 4,38 миллиона граждан Украины имеют статус временной защиты в ЕС.

Отношения Польши и Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий назвал западную часть Украины "Восточной Малопольшей" и высказал критику в адрес украинской политики памяти. В заявлении также упоминалась критика решения Верховной Рады о создании "Украинского национального пантеона".

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что планирует запретить красно-черный флаг и обратиться в парламент с соответствующим предложением. Навроцкий связал этот флаг с УПА и ОУН и сравнил его использование с идеологией, которую он считает неприемлемой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого решительно реагировать на случаи насилия в отношении граждан Украины после инцидента во Вроцлаве.

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О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 года, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года по настоящее время - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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