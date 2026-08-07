Как Украина может защититься от российской баллистики: назван эффективный сценарий

Почему Силам обороны сложно уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет и какое оружие способно изменить ситуацию.

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Может ли Украина уничтожать пусковые установки "Искандер" / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Украине сложно уничтожать пусковые установки "Искандер" РФ

Сколько ракет Россия производит в месяц

Какое оружие способно уничтожить пусковую установку баллистической ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны продолжат уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет. Однако военные эксперты отмечают: кардинально изменить ситуацию способно лишь сочетание мощной разведки, собственного баллистического оружия, развития украинской системы противовоздушной обороны и увеличения поставок антибаллистических ракет от партнеров.

Главред выяснил, может ли Украина уничтожать пусковые установки баллистических ракет РФ.

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Что приказал Зеленский военным относительно уничтожения пусковых установок РФ

Во время заседания СНБО президент Украины заявил, что одним из ключевых направлений работы Сил обороны остается уничтожение российских пусковых установок, с которых оккупанты запускают баллистические ракеты по украинским городам. По его словам, именно ликвидация таких комплексов позволяет снизить интенсивность ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

"Военные знают, что им нужно уничтожать пусковые установки врага, тем самым уменьшая удары по Украине: по стратегически важной инфраструктуре, по гражданскому населению, по военным. Безусловно, они этим занимаются и будут это делать", - отметил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что этого недостаточно без системной международной поддержки. По его словам, Министерство иностранных дел и Министерство обороны должны максимально активизировать переговоры с союзниками об увеличении поставок антибаллистических ракет для украинских систем ПВО. Отдельным направлением глава государства назвал развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, который должен работать над созданием украинской системы противовоздушной обороны совместно с международными партнерами.

"Наш „Укроборонпром" и частный сектор, наш оборонно-промышленный комплекс Украины должны заниматься и сосредоточиться вместе с партнерами на том, чтобы построить отечественную систему ПВО", - подчеркнул президент.

СНБО / Инфографика: Главред

Почему Украине трудно уничтожать пусковые установки "Искандер" РФ

Специалист по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов объяснил, что у общества часто бывает ложное представление о российских оперативно-тактических комплексах. На самом деле они не находятся постоянно на одном месте, а постоянно перемещаются, используя сложную систему маскировки. Именно мобильность делает их чрезвычайно сложной целью для украинских ударов.

"Многие думают, что "Искандер" или С-400 - это стационарная установка, которая стоит и ждет, когда её найдут. На самом деле это не так", - пояснил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Бескрестнов.

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

По его словам, пусковые установки могут несколько часов двигаться по лесным дорогам к стартовым позициям, стараясь оставаться незамеченными для спутниковой разведки. По прибытии комплекс очень быстро разворачивается, осуществляет запуск ракеты и практически сразу покидает район запуска. Именно поэтому удар по заранее определенной стационарной точке часто уже не имеет смысла. Кроме того, россияне намеренно размещают комплексы вне досягаемости HIMARS, используя дистанцию примерно 140–150 километров от украинской границы.

Отдельно эксперт обратил внимание, что уничтожение производства "Искандеров" также не является простым решением. По его словам, эти предприятия хорошо защищены, а сами ракеты практически полностью изготавливаются из российских компонентов. Он отметил, что при исследовании обломков современных ракет видит использование старых советских технологических решений, однако они продолжают эффективно работать.

"Для нас баллистика сейчас - это основная угроза", - подчеркнул Бескрестнов.

Сколько ракет Россия производит в месяц

Бескрестнов также оценил темпы российского производства. По его словам, ежемесячно Россия производит около 60–70 ракет комплекса "Искандер", примерно 50 баллистических ракет С-400, а также определенное количество "Цирконов". В целом это составляет примерно 100–150 баллистических ракет ежемесячно. Анализ серийных номеров позволяет сделать вывод, что у россиян есть запас в несколько сотен ракет и они способны применять до сотни баллистических ракет в течение одного месяца.

"Циркон" / Инфографика Главред

Какое оружие способно уничтожить пусковую установку баллистической ракеты

Аналитики Defense Express отмечают, что главной проблемой при борьбе с пусковыми установками ОТРК "Искандер" является даже не дальность поражения, а чрезвычайно короткий промежуток времени, который остается после обнаружения цели. От момента перехода комплекса в боевое положение до запуска проходят считанные минуты.

"Главную роль играет определение точных координат цели и минимальное время, которое есть для её уничтожения. Ведь речь идёт о минутах", - подчеркивают аналитики.

Специалисты объясняют, что с марша комплекс может подготовиться к первому пуску примерно за 16 минут, а если уже находится на позиции - всего за четыре минуты. После запуска двух ракет установка практически сразу покидает район боевых действий. Если украинская сторона фиксирует лишь момент запуска, то даже использование собственной баллистической ракеты может оказаться запоздалым.

В то же время аналитики отмечают, что пока Украина не имеет серийного производства собственных баллистических ракет, а американские ATACMS были переданы в очень ограниченном количестве. Поэтому основным инструментом борьбы остаются дальнобойные ударные дроны, которые уже неоднократно демонстрировали свою эффективность. В частности, они напоминают об успешном уничтожении украинскими подразделениями пусковой установки С-400 в Брянской области, ликвидации комплекса "Бастион-М", удары по местам укрытия "Искандеров" и масштабную атаку на полигон "Молькино", где было уничтожено сразу шесть машин комплекса.

С-400 / Инфографика: Главред

В то же время главным недостатком дронов остается их сравнительно невысокая скорость полета. Если пусковая установка успевает покинуть позицию, оператор должен постоянно сопровождать её разведкой и корректировать маршрут беспилотника. Именно поэтому успех таких операций напрямую зависит от качественной разведки, стабильной связи и способности дронов преодолевать российскую систему ПВО.

Почему Россия безнаказанно обстреливает Украину баллистическими ракетами

Техническая сложность охоты на пусковые установки напрямую связана с тем, что Украина до сих пор не располагает собственными средствами для симметричного ответа. Военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов в комментарии ТСН отметил, что глава Кремля Владимир Путин действует безнаказанно, поскольку у Украины нет средств для перехвата баллистических ракет.

"Глава Кремля Владимир Путин знает о том, что у нас нет противоракет, и, соответственно, пользуется этим. Обстреливает максимально. Настолько, насколько хватает возможностей, чтобы нанести нам поражение", - подчеркнул Жданов.

Эксперт отметил, что о проблеме дефицита ракет официально сообщалось ещё несколько месяцев назад. По его словам, нынешняя война всё больше переходит в формат войны на истощение. Украина концентрирует свои удары на логистических, финансовых и нефтегазовых объектах России, тогда как Москва атакует гражданскую инфраструктуру, склады, предприятия и жилые районы. Дополнительную опасность, по его мнению, создает военная помощь Северной Кореи, которая передает России как ракеты, так и пусковые установки.

Откуда и какими типами ракет РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

"Война превращается в войну на истощение. Кто раньше "провалится", кто меньше выдержит. Россия бьет по максимуму. Ежемесячно РФ производит около 60 ракет. Помощь от Северной Кореи существенно усилит её возможности", - отметил эксперт.

Жданов также считает, что ближайшими целями российских ударов могут стать не только Киев, но и Одесса, Николаев и Днепр. Он объясняет это дальностью полета "Искандеров" и особенностями размещения пусковых установок вблизи украинской границы.

"Нет. Думаю, что от массированных точечных ударов пострадают и другие города. Есть информация, что удары могут готовиться по Николаеву, Одессе, Днепру", - сказал Жданов.

По его мнению, у Украины есть два основных пути укрепления безопасности. Первый - максимально быстрое создание собственного баллистического оружия, которое позволит оперативно уничтожать российские пусковые установки до их отхода с позиций. Второй - формирование полноценного потенциала сдерживания, чтобы Москва также ощущала угрозу ударов по своей территории.

"У нас есть два варианта защиты. Первый - нам нужно срочно обзавестись собственной баллистической системой. Второй вариант - наши баллистические ракеты по Москве. Нам нужно двигаться колоссальными темпами в направлении создания собственной баллистической системы", - подчеркнул эксперт.

Сколько времени есть у украинских военных на уничтожение "Искандера"

Военный обозреватель Денис Попович обратил внимание, что любые разговоры о быстром уничтожении российских пусковых установок часто не учитывают реальных боевых условий. Он подчеркнул, что комплексы работают в хорошо замаскированных районах, имеют несколько стартовых позиций, используют макеты и прикрываются системами радиоэлектронной борьбы.

"В теории такую пусковую установку может уничтожить солдат с связкой противотанковых гранат. Дальше начинается практика: если он туда доползет", - иронично отметил Попович в Facebook.

По его словам, после прибытия на позицию "Искандер" разворачивается примерно за 15–17 минут, непосредственная подготовка к запуску занимает ещё около четырёх минут, а уже через две минуты после запуска установка покидает район. Именно этот временной промежуток и создает чрезвычайно узкое "окно возможностей" для украинского удара.

ОТРК "Искандер-М" / Инфографика: Главред

Попович объясняет, что теоретически в этот момент можно задействовать дроны, подразделения Сил специальных операций, крылатые ракеты или другие средства поражения, если они уже находятся в районе выполнения задачи. Однако наиболее эффективным решением, по его мнению, осталась бы украинская баллистическая ракета, способная долететь до цели быстрее, чем пусковая установка покинет позицию.

"На практике наиболее эффективным средством будет та же баллистическая ракета, которая долетит до этой пусковой установки раньше, чем она уедет с позиции", - подытожил обозреватель.

Когда Украина может получить собственную баллистическую ракету для ударов по Москве

Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан убежден, что проблема российской баллистики не может быть полностью решена только за счет систем ПВО. Он пояснил, что короткое время полёта таких ракет и использование кассетных боевых частей существенно затрудняют защиту населения даже при наличии современных комплексов противовоздушной обороны.

"Пока у нас не будет ракет, способных долететь до Москвы и сделать с ней то же самое, что россияне делают с Киевом, они будут продолжать издеваться над Украиной. Для России Москва является главным центром принятия решений", - заявил Свитан в эфире 24 канала.

В то же время эксперт подчеркнул, что новое военное руководство должно сделать развитие украинской ракетной программы одним из главных государственных приоритетов. По его мнению, Украина уже располагает необходимыми технологическими наработками, поэтому речь идет не о создании совершенно нового комплекса, а о масштабировании существующих разработок и запуске серийного производства. Параллельно Киев ожидает поставки британских баллистических ракет дальностью 500–600 километров с боевой частью весом около 200 килограммов.

"Речь идет не о создании с нуля, а о переходе к масштабированию и запуску серийного производства. Через три-четыре месяца эта программа должна заработать, максимум - до конца года", - подчеркнул Свитан.

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Об источнике: СНБО Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьёй 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБОУ вступают в силу указом Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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