Новая спецоперация Сил обороны в Крыму: уничтожен "Панцирь-С1" за $15 млн

Под ударами также оказались РЛС под Оленевкой, пусковая база БпЛА возле Гвардейского, склад ГСМ под Мелитополем и ремонтное подразделение на Запорожье.

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Уничтожен "Панцирь-С1" и РЛС раннего обнаружения / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ключевые факты:

Генштаб подтвердил удары по Крыму и Херсонщине

Уничтожен ЗРПК "панцирь-С1" стоимостью около 15 млн долларов

Поражена РЛС раннего обнаружения возле Оленевки

Ликвидированы два ретранслятора управления "Геранями"

Операторы спецподразделения Главного управления Минобороны Украины "Group 13" уничтожили в временно оккупированном Крыму российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" ориентировочной стоимостью 15 миллионов долларов, а также военный кран захватчиков.

Как сообщает Главное управление разведки, операция состоялась в начале августа 2026 года, а инструментом поражения наземных целей стали морские платформы, переоборудованные под носители беспилотников.

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"Для поражения наземных целей оккупантов во время операции, которая состоялась в начале августа 2026 года, использовали многофункциональные морские платформы Magura, которые являются носителями FPV-дронов", - отметили в разведке.

Это не первый результат подразделения на полуострове: ранее его операторы поразили машину управления РЛС "Подлет" и радиолокационный запросчик "Пароль 4".

Дрон Magura / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Magura против "Панциря" - морские дроны выжигают ПВО в Крыму:

Генштаб сообщил об ударах по РЛС, пусковой базе дронов и складу ГСМ

Параллельно о собственных результатах работы по объектам врага отчитался и Генеральный штаб ВСУ. В ночь на 7 августа 2026 года подразделения Сил обороны поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения возле Оленевки и место хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА в районе Гвардейского - оба объекта расположены в оккупированном Крыму.

Кроме того, украинские военные поразили склад горюче-смазочных материалов в районе Мелитополя и ремонтное подразделение оккупационных войск возле Якимовки Запорожской области. Все мероприятия в военном командовании объясняют задачей снижения наступательного потенциала армии РФ.

Почему важны уничтоженные ретрансляторы

Отдельным подтвержденным результатом стало поражение двух наземных ретрансляторов управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера" - в Оленевке на территории АР Крым и в Железном Порту Херсонской области.

Такие станции обеспечивают устойчивую связь и передачу команд между операторами и беспилотниками, благодаря чему противник увеличивает дальность и эффективность применения дронов.

t.me/GeneralStaffZSU

Операции Сил обороны Украины против оккупантов - новости

Как писал Главред, дроны ГУР МО нанесли мощный удар по системе противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму, уничтожив критические радары, которые "ослепили" вражескую ПВО.

3 августа спецназовцы поразили машину управления, входящую в состав комплекса РЛС "Подлёт", а также вражескую систему распознавания "свой - чужой" - радиолокационный запросчик (РЛЗ) "Пароль-4".

Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удар по складу морских беспилотных катеров РФ во временно оккупированном Крыму, вывели из строя два железнодорожных моста и нанесли удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота в Севастополе.

31 июля СБУ сообщила об ударах по важным объектам во временно оккупированном Крыму и на территории России. СБУ отчиталась об ударах по Евпатории и Тамани. По информации спецслужбы, в Евпатории были поражены два ангара и производственный цех, в порту Тамань возник масштабный пожар, а также был поражён Волгоградский НПЗ мощностью около 15 млн тонн в год.

В ночь на 26 июня беспилотники ГУР нанесли удар по крымскому аэродрому "Бельбек", уничтожив самолет МиГ-29 и аэродромную технику РФ.

Возвращение Крыма: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Крыма пока не входит в повестку дня переговоров о мире.

"Это не совсем так. Или пока не так. Посмотрим. Я не знаю", - сказал Зеленский в интервью Fox News.

По его словам, для украинцев важны земли, территории, дома и история, но высшей ценностью является жизнь людей.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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